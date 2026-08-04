WR 100 -rikkaruohosuutin
Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.
Kuumavesipesuriin asennettava lisävaruste, joka helpottaa kuuman veden suuntaamista rikkakasvien päälle. Sisältää 100 cm leveän suuttimen ja sovittimen. Komponentit mitoitettu kestämään jatkuvaa käyttöä kuumalla vedellä (+98°C). Suutin auttaa annostelemaan veden tarkasti kohteeseen ja pienentää oleellisesti vedenkulutusta. Tämä malli tarjoaa 100 cm työskentelyleveyden ja sen kevyesti kulkevat pyötät mahdollistavat suurtenkin pinta-alojen käsittelyn nopeasti ja ergonomisesti..
Ominaisuudet ja edut
Tehokas ratkaisu rikkakasvientorjuntaan kuumavesipesurin avulla.
- Suuttimen mukana tuleva adapteri takaa oikean veden annostelun.
- Kärcherin kehittämä vedenkuumennusteknologia takaa korkeat lämpötilat kaikissa olosuhteissa (98° C saakka)
Nopea ratkaisu laajojen alueiden käsittelyyn
- 100 mm leveä suutinosa mahdollistaa tarkan veden annostelun suuriin kohteisiin.
- Erinomainen työergonomia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
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Käyttökohteet
- Tehokas, kemikaaliton ja helppo rikkakasvien poisto kuuman veden avulla
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