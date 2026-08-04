Kuumavesipesuriin asennettava lisävaruste, joka helpottaa kuuman veden suuntaamista rikkakasvien päälle. Sisältää 100 cm leveän suuttimen ja sovittimen. Komponentit mitoitettu kestämään jatkuvaa käyttöä kuumalla vedellä (+98°C). Suutin auttaa annostelemaan veden tarkasti kohteeseen ja pienentää oleellisesti vedenkulutusta. Tämä malli tarjoaa 100 cm työskentelyleveyden ja sen kevyesti kulkevat pyötät mahdollistavat suurtenkin pinta-alojen käsittelyn nopeasti ja ergonomisesti..