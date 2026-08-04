WR 50 -rikkaruohosuutin pyörillä
Kuumavesipesuriin mitoitettu matalapainesuutin, joka on suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla. Pyörien ansiosta suuttimen liikuttelu on nopeaa ja helppoa.
Kuumavesipesuriin asennettava lisävaruste, joka helpottaa kuuman veden suuntaamista rikkakasvien päälle. Sisältää 50 cm leveän suuttimen, pyörärungon ja sovittimen. Komponentit mitoitettu kestämään jatkuvaa käyttöä kuumalla vedellä (+98°C). Suutin auttaa annostelemaan veden tarkasti kohteeseen ja pienentää oleellisesti vedenkulutusta.
Ominaisuudet ja edut
Sisältää kevyesti rullaavat pyörät
- Kevyt rakenne ja helppo liikuteltavuus mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot.
- Rakenne takaa oikean etäisyyden suihkuputken ja kohteen välillä.
Ekotehokasta rikkakasvien torjuntaa kuumavesipesurin avulla.
- Suuttimen mukana tuleva adapteri takaa oikean veden annostelun.
- Kärcherin kehittämä vedenkuumennusteknologia takaa korkeat lämpötilat kaikissa olosuhteissa (98° C saakka)
Kompaktin kokoinen ja kevyesti liikuteltava
- Helppo liikutella ja säilyttää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (kg)
|2,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,5
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Käyttökohteet
- Tehokas ja ympäristöystävällinen tapa rikkaruohojen poistamiseen.
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