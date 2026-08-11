XXL -rakoharja
Vaivaton ja tehokas laattasaumojen ja muiden kapeiden välien puhdistus ilman kemikaaleja. XXL-rakoharja joustavalla liitoksella on täydellinen ratkaisu monenlaisten saumojen puhdistamiseen.
XXL-rakoharja on erityisen hyödyllinen lisävaruste höyrypesuriin. Aiemmin aikaa vievä laattasaumojen pesu on nyt helpompaa kuin koskaan tämän harjan avulla. Kiinnitä vain harja lattiasuuttimen tilalle, jotta sitä voi käyttää mukavasti seistessä. Harjan joustava liitos varmistaa mukavuuden sekä lattialla että seinillä käytettäessä. Höyry jakautuu nopeasti ja tasaisesti harjan yli ja pääsee jopa paikkoihin, joihin muuten on vaikea päästä käsiksi. Rakoharjan koko ja harjasten järjestys riviin on valittu siten, että mahdollisimman suuri alue saadaan puhdistettua mahdollisimman lyhyessä ajassa. Se tekee siivoamisesta verrattoman nopeaa ja helppoa – ilman pesuaineita. Jos harjakset kuluvat jossain vaiheessa, koko harjasnauha voidaan helposti vaihtaa.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuiset harjakset
- Kestävät harjakset kuluvat hitaasti.
Vaihdettava harjasosa
- Harjassettiä myydään erikseen, jolloin ei tarvitse ostaa kokonaan uutta harjaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|156 x 39 x 217
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Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.