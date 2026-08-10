Yleisharja

Yleisharja puhdistaa perusteellisesti ja hellävaraisesti.

Ominaisuudet ja edut
Kiinnitetään pesukahvaan
  • Toinen käsi pysyy vapaana.
Pehmeät harjakset
  • Irrota pinttynyt lika ja huuhtele se pois.
Harjasten ympäröimä
  • Puhdistaa hankalatkin katveet.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 200 x 80 x 80
Käyttökohteet
  • Polkupyörät
  • Teltat ja retkeilyvarusteet
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Lastenrattaat ja -vaunut
  • Lasten ulkolelut ja rattaat
  • Vaellus- ja ulkoilukengät
  • Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)