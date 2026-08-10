Yleisharja
Yleisharja puhdistaa perusteellisesti ja hellävaraisesti.
Ominaisuudet ja edut
Kiinnitetään pesukahvaan
- Toinen käsi pysyy vapaana.
Pehmeät harjakset
- Irrota pinttynyt lika ja huuhtele se pois.
Harjasten ympäröimä
- Puhdistaa hankalatkin katveet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|200 x 80 x 80
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)