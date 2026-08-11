Yleisrulla FCV4
Pure!Roll®-monitoimitela kaikkien lattioiden hellään puhdistukseen ja hoitoon. Nukkaamaton, imukykyinen, kestävä ja konepestävä 60 °C asti. Sopii FCV 4 -imurimoppiin.
Yksinkertaisen puhdasta: Kärcher FCV 4 -imurimopin yleisrulla takaa kaikkien lattioiden – jopa parketin – hellävaraisen puhdistuksen ja hoidon. Korkealaatuinen rulla on nukkaamaton, imukykyinen ja erittäin kestävä. Huomattavan kestävää: Pure!Roll®-telamme soveltuvat konepesuun jopa 60 °C asteessa.
Ominaisuudet ja edut
Pure!Roll® korkealaatuisella mikrokuidulla
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 57 x 57
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Lakattu parketti