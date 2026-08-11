Yleisrulla FCV4

Pure!Roll®-monitoimitela kaikkien lattioiden hellään puhdistukseen ja hoitoon. Nukkaamaton, imukykyinen, kestävä ja konepestävä 60 °C asti. Sopii FCV 4 -imurimoppiin.

Yksinkertaisen puhdasta: Kärcher FCV 4 -imurimopin yleisrulla takaa kaikkien lattioiden – jopa parketin – hellävaraisen puhdistuksen ja hoidon. Korkealaatuinen rulla on nukkaamaton, imukykyinen ja erittäin kestävä. Huomattavan kestävää: Pure!Roll®-telamme soveltuvat konepesuun jopa 60 °C asteessa.

Ominaisuudet ja edut
Pure!Roll® korkealaatuisella mikrokuidulla
  • Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
  • Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 57 x 57
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Lakattu parketti