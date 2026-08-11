Yleisrulla KFL 1, FCV 2, FCV 3

Monikäyttöinen tela kaikkien lattiapintojen hellävaraiseen puhdistukseen ja hoitoon. Nukkaamaton, imukykyinen ja kestävä. Sopii KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin.

Yksinkertaisen puhdasta: Kärcher KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppien yleisrulla takaa kaikkien lattioiden – jopa parketin – hellävaraisen puhdistuksen ja hoidon. Korkealaatuinen rulla on nukkaamaton, imukykyinen ja erittäin kestävä.

Ominaisuudet ja edut
100% mikrokuitua
  • Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 247 x 132 x 60
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Lakattu parketti