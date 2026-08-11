Yleisrulla KFL 1, FCV 2, FCV 3
Monikäyttöinen tela kaikkien lattiapintojen hellävaraiseen puhdistukseen ja hoitoon. Nukkaamaton, imukykyinen ja kestävä. Sopii KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin.
Yksinkertaisen puhdasta: Kärcher KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppien yleisrulla takaa kaikkien lattioiden – jopa parketin – hellävaraisen puhdistuksen ja hoidon. Korkealaatuinen rulla on nukkaamaton, imukykyinen ja erittäin kestävä.
Ominaisuudet ja edut
100% mikrokuitua
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|247 x 132 x 60
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Lakattu parketti