10% off your first order! Subscribe to our newsletter.

    Lawn Trimmer blade (2 pack) LTR 18 | Kärcher

    Two Kärcher replacement blades with grey housings and yellow serrated edges, positioned side by side.

    Lawn Trimmer blade (2 pack) LTR 18

    Part number: 2.444-022.0

    Heavy duty lawn trimmer blades (2 pack) for use with all Kärcher 18v lawn trimmers.