10% off your first order! Subscribe to our newsletter.

    Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | Kärcher

    White fabric filter bag with black plastic grid frame, angled view.

    Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp

    Part number: 2.885-909.0

    Robust and durable: permanent main filter basket made of non-woven material. The sustainable filter basket can be easily hand-washed at 30 °C and reused. Contents: 1 piece.
    Make an enquiry