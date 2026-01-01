Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | Kärcher

Free Shipping Over £50
Multiple Secure Payment Options
Up to 6 Years Product Guarantee
Free Shipping Over £50
Multiple Secure Payment Options
Up to 6 Years Product Guarantee
Part number: 2.885-909.0Robust and durable: permanent main filter basket made of non-woven material. The sustainable filter basket can be easily hand-washed at 30 °C and reused. Contents: 1 piece.
Quantity (Piece(s))
1
Colour
white
Weight incl. packaging (kg)
0.1
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com