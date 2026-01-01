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    Fleece filter bags, 10 Piece(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Fleece filter bags, 10 Piece(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Part number: 6.904-315.0

    Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class M, suitable for Kärcher dry vacuum cleaners. Contents: 10-pack.
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