Fleece filter bags, 10 Piece(s), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

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Part number: 6.904-315.0Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class M, suitable for Kärcher dry vacuum cleaners. Contents: 10-pack.
Quantity (Piece(s))
10
Colour
white
Weight (kg)
0.6
Weight incl. packaging (kg)
0.6
Dimensions (L × W × H) (mm)
365 x 240 x 85
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com