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    Fleece filter bags, 5 Piece(s), NT 22/1 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with cardboard attachments, placed on a white surface.

    Fleece filter bags, 5 Piece(s), NT 22/1

    Part number: 2.889-217.0

    Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class L, suitable for Kärcher wet and dry vacuum cleaners. Contents: 5-pack.