10% off your first order! Subscribe to our newsletter.

    Fleece filter bags, 5 Piece(s), NT 40/1, NT 50/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic attachment on top.

    Fleece filter bags, 5 Piece(s), NT 40/1, NT 50/1

    Part number: 2.889-155.0

    Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class M, suitable for Kärcher wet and dry vacuum cleaners. Made from 30% recycled plastic. Contents: 5-pack.