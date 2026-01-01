Roller pad, brown, 400 mm | Kärcher

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Part number: 8.635-691.0Very abrasive roller pad for chemical-free care film and decoating.
Colour
brown
Length (mm)
400
Weight (g)
900
Weight incl. packaging (kg)
0.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com