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    Roller pad, brown, 400 mm | Kärcher

    Brown cylindrical roller brush with a textured surface and black plastic core, isolated on a white background.

    Roller pad, brown, 400 mm

    Part number: 8.635-691.0

    Very abrasive roller pad for chemical-free care film and decoating.
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