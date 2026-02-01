Sustav filtera za vodu WPC 120 UF
WPC 120 UF jedinica za filtriranje vode s 4-stupanjskim ultrafiltracijskim sustavom. Pouzdano uklanja čestice, bakterije, viruse i druge kontaminante.
Naša jedinica za filtriranje vode WPC 120 UF osigurava visoku razinu sigurnosti kada je kvaliteta pitke vode nepoznata zahvaljujući snažnom 4-stupanjskom sustavu ultra-filtracije, dok se također može pohvaliti ultra-jednostavnim rukovanjem, instalacijom i održavanjem. Širok izbor čestica, mikroplastike, bakterija, virusa, klora, teških metala i ostataka lijekova pouzdano se uklanja iz vode, a njezin se okus značajno poboljšava. Dugotrajni filtri nude veliki kapacitet od oko 2500 litara – to znači da filtar treba mijenjati samo rijetko i to se može učiniti brzo i bez napora zahvaljujući praktičnim bajunet bravama. Za rad WPC 120 UF nije potreban priključak za napajanje; slavina za točenje filtrirane vode uključena je u opseg isporuke.
Značajke i prednosti
Visoka razina zaštite od kontaminirane vode za piće3 moćna filtera za dodatnu zaštitu u nepoznatim uvjetima vode. Uklanja čestice, bakterije, viruse, klor, teške metale, ostatke lijekova. Poboljšava okus vode za piće.
Jednostavna montaža i održavanjeBrza izmjena filtera zahvaljujući bajunetnim bravama i magnetskim pričvršćivačima poklopca. Jednostavno spajanje na vodovod. Adapter i slavina uključeni.
Visok kapacitetNiski troškovi servisiranja zahvaljujući rijetkim izmjenama filtera zahvaljujući kapacitetu od 2500 l.
Pogon bez električne energije
- Nije potreban vanjski priključak za napajanje.
- Fleksibilan za korištenje na bilo kojem odabranom mjestu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Ulazni tlak vode (bar)
|1 - 4
|Priključak za vodu
|3/8″
|Kapacitet filtera (l)
|2500
|Maks. dolazna temperatura (°C)
|5 - 38
|Protok (l/h)
|120
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|377 x 168 x 421
Opseg isporuke
- Pred-čišćenje
- Ultra filtar "Hy-Protect"
- Naknadna zaštita
Videos
Područja primjene
- Pitka voda
- Kuhinje