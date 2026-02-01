Sustav filtera za vodu WPC 120 UF

WPC 120 UF jedinica za filtriranje vode s 4-stupanjskim ultrafiltracijskim sustavom. Pouzdano uklanja čestice, bakterije, viruse i druge kontaminante.

Naša jedinica za filtriranje vode WPC 120 UF osigurava visoku razinu sigurnosti kada je kvaliteta pitke vode nepoznata zahvaljujući snažnom 4-stupanjskom sustavu ultra-filtracije, dok se također može pohvaliti ultra-jednostavnim rukovanjem, instalacijom i održavanjem. Širok izbor čestica, mikroplastike, bakterija, virusa, klora, teških metala i ostataka lijekova pouzdano se uklanja iz vode, a njezin se okus značajno poboljšava. Dugotrajni filtri nude veliki kapacitet od oko 2500 litara – to znači da filtar treba mijenjati samo rijetko i to se može učiniti brzo i bez napora zahvaljujući praktičnim bajunet bravama. Za rad WPC 120 UF nije potreban priključak za napajanje; slavina za točenje filtrirane vode uključena je u opseg isporuke.

Značajke i prednosti
Sustav filtera za vodu WPC 120 UF: Visoka razina zaštite od kontaminirane vode za piće
Visoka razina zaštite od kontaminirane vode za piće
3 moćna filtera za dodatnu zaštitu u nepoznatim uvjetima vode. Uklanja čestice, bakterije, viruse, klor, teške metale, ostatke lijekova. Poboljšava okus vode za piće.
Sustav filtera za vodu WPC 120 UF: Jednostavna montaža i održavanje
Jednostavna montaža i održavanje
Brza izmjena filtera zahvaljujući bajunetnim bravama i magnetskim pričvršćivačima poklopca. Jednostavno spajanje na vodovod. Adapter i slavina uključeni.
Sustav filtera za vodu WPC 120 UF: Visok kapacitet
Visok kapacitet
Niski troškovi servisiranja zahvaljujući rijetkim izmjenama filtera zahvaljujući kapacitetu od 2500 l.
Pogon bez električne energije
  • Nije potreban vanjski priključak za napajanje.
  • Fleksibilan za korištenje na bilo kojem odabranom mjestu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Ulazni tlak vode (bar) 1 - 4
Priključak za vodu 3/8″
Kapacitet filtera (l) 2500
Maks. dolazna temperatura (°C) 5 - 38
Protok (l/h) 120
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 377 x 168 x 421

Opseg isporuke

  • Pred-čišćenje
  • Ultra filtar "Hy-Protect"
  • Naknadna zaštita
Videos
Područja primjene
  • Pitka voda
  • Kuhinje
Pribor
