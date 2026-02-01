Naša jedinica za filtriranje vode WPC 120 UF osigurava visoku razinu sigurnosti kada je kvaliteta pitke vode nepoznata zahvaljujući snažnom 4-stupanjskom sustavu ultra-filtracije, dok se također može pohvaliti ultra-jednostavnim rukovanjem, instalacijom i održavanjem. Širok izbor čestica, mikroplastike, bakterija, virusa, klora, teških metala i ostataka lijekova pouzdano se uklanja iz vode, a njezin se okus značajno poboljšava. Dugotrajni filtri nude veliki kapacitet od oko 2500 litara – to znači da filtar treba mijenjati samo rijetko i to se može učiniti brzo i bez napora zahvaljujući praktičnim bajunet bravama. Za rad WPC 120 UF nije potreban priključak za napajanje; slavina za točenje filtrirane vode uključena je u opseg isporuke.