Pročišćivač zraka AF 50 Signature Line
AF 50 Signature Line pročišćivač zraka s laserskom tehnologijom, HEPA filtracijom i aktivnim ugljenom uklanja patogene, finu prašinu, alergene i mirise u prostorima veličine 50 ¹⁾ do 100 m².
Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Zbog toga je novi AF 50 Signature Line odmah prepoznatljiv kao najbolji Kärcher uređaj u svojoj kategoriji. Ako ste se ikada zapitali koliko je važan zrak koji udišete, dovoljno je da zadržite dah nekoliko sekundi i znat ćete. Srećom, samo će vam moderan dizajn našeg najsnažnijeg pročišćivača zraka, linije AF 50 Signature Line, oduzeti dah. Sa svojim visoko učinkovitim HEPA filtrom sa sadržajem aktivnog ugljena, pouzdano filtrira finu prašinu, alergene, patogene, pa čak i mirise i kemijska isparenja iz zraka koji udišete. Zahvaljujući inteligentnom automatskom načinu rada, kontinuirano prilagođava snagu kako bi odgovarala kvaliteti zraka i za sobom ne ostavlja ništa osim čistog zraka i pravog WOW faktora.
Značajke i prednosti
Prednosti Signature LinePotpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
High Protect 13 filterHEPA filter za uklanjanje patogena i aerosola Za vezanje mirisa i kemijskih para.
Zaslon u bojiPrikazuje temperaturu, vlažnost i kvalitetu zraka te status filtera i uređaja.
Dvostruki sustav ulaza zraka
- Zahvaljujući usisu zraka s obje strane, zajamčena je visoka brzina protoka zraka.
4 rotirajuća valjka
- Za povećanu mobilnost
Tihi rad
- Motori i ventilatori koji rade glatko i tihi protok zraka.
Automatski način rada
- Senzor kontrolira automatski način rada i prilagođava razinu performansi kvaliteti zraka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Priključna snaga (W)
|50
|Odgovarajuća veličina prostorije (m²)
|do 100
|Brzina protoka zraka (m³/h)
|maks. 520
|Učinkovitost filtera s obzirom na veličinu čestica (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Postavke napajanja
|5
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|9,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Preporučena veličina prostorije temelji se na visini stropa od 3 m i izmjeni zraka tri puta na sat za rad na najvišoj razini snage.
Oprema
- Dvostruki sustav filtera
- Prikaz zamjene filtra
- LED zaslon za kvalitetu zraka
- Prikaz temperature
- Prikaz relativne vlažnosti zraka
- Upravljanje uređajem na dodir
- Automatski način rada
- Noćni režim
- Funkcija zaključavanja
- Funkcija tajmera
Područja primjene
- Unutrašnjosti
