Pumpa za bačvu BP 1 Barrel

BP 1 Barrel - inovativna pumpa za bačve s prekidačem za uklj./isklj. izravno na rubu bačve. Za pametno navodnjavanje kišnicom bogatom hranjivim tvarima. Štedi pitku vodu i novac.

Pumpa za bačve BP 1 Barrel je savršena zamjena za kantu za zalijevanje. Pomoću ove pumpe navodnjavanje postaje dječja igra, a nošenje teških kanti za zalijevanje je prošlost. Ova pumpa ne čuva samo leđa. Ova pumpa za navodnjavanje također čuva i Vaš novčanik. Zahvaljujući besplatnoj kišnici iz bačve, punoj hranjivih tvari, štedi se skupa pitka voda. Inovativno pričvršćenje na rub bačve osigurava savršeno držanje i jamči učinkovito navodnjavanje vrta, koje se isplati. Osim toga, na držaču koji se pričvršćuje na rub bačve nalazi se integrirani prekidač za uklj./isklj. pomoću kojeg je pumpu moguće praktično uključiti i ponovo isključiti, a to štedi vrijeme i energiju. Ako prekidač s plovkom pliva u vodi, on regulira aktivnost pumpe ovisno o razini vode i štiti pumpu od rada na suho. Zahvaljujući fleksibilnom crijevu na pričvršćenju za rub bačve pumpu je moguće individualno namjestiti na bilo koju visinu bačve.

Značajke i prednosti
Pumpa za bačvu BP 1 Barrel: Fleksibilno pričvršćenje na rub bačve
Fleksibilno pričvršćenje na rub bačve
Savršeno se pričvršćuje za svaku bačvu zahvaljujući maksimalno točnom dosjedanju.
Pumpa za bačvu BP 1 Barrel: Integrirani prekidač za uklj./isklj. u prekidaču s plovkom
Integrirani prekidač za uklj./isklj. u prekidaču s plovkom
Za komforno rukovanje pumpom izravno na držaču.
Pumpa za bačvu BP 1 Barrel: Integrirani predfiltar
Integrirani predfiltar
Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Mogućnost regulacije dužine crijeva
  • Savršena prilagodba različitim dubinama bačvi.
Prekidač s plovkom
  • Za reguliranje aktivnosti pumpe ovisno o razini vode kao i za zaštitu od rada na suho.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 400
Dobavna količina maks. (l/h) < 3800
Visina prijenosa (m) 11
Tlak (bar) maks. 1,1
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 135 x 170 x 520

Oprema

  • Komforna ručka
  • Mogućnost pričvršćenja
  • Crijevo s regulacijom dužine
  • Uklj. predfiltar
  • Integrirani prekidač za uklj./isklj.
  • Ventil za regulaciju i blokiranje
  • Jednostavno definiranje visine uključenja: da
  • Prekidač s plovkom
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi
