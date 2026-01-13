Pumpa za bačvu BP 1 Barrel
BP 1 Barrel - inovativna pumpa za bačve s prekidačem za uklj./isklj. izravno na rubu bačve. Za pametno navodnjavanje kišnicom bogatom hranjivim tvarima. Štedi pitku vodu i novac.
Pumpa za bačve BP 1 Barrel je savršena zamjena za kantu za zalijevanje. Pomoću ove pumpe navodnjavanje postaje dječja igra, a nošenje teških kanti za zalijevanje je prošlost. Ova pumpa ne čuva samo leđa. Ova pumpa za navodnjavanje također čuva i Vaš novčanik. Zahvaljujući besplatnoj kišnici iz bačve, punoj hranjivih tvari, štedi se skupa pitka voda. Inovativno pričvršćenje na rub bačve osigurava savršeno držanje i jamči učinkovito navodnjavanje vrta, koje se isplati. Osim toga, na držaču koji se pričvršćuje na rub bačve nalazi se integrirani prekidač za uklj./isklj. pomoću kojeg je pumpu moguće praktično uključiti i ponovo isključiti, a to štedi vrijeme i energiju. Ako prekidač s plovkom pliva u vodi, on regulira aktivnost pumpe ovisno o razini vode i štiti pumpu od rada na suho. Zahvaljujući fleksibilnom crijevu na pričvršćenju za rub bačve pumpu je moguće individualno namjestiti na bilo koju visinu bačve.
Značajke i prednosti
Fleksibilno pričvršćenje na rub bačveSavršeno se pričvršćuje za svaku bačvu zahvaljujući maksimalno točnom dosjedanju.
Integrirani prekidač za uklj./isklj. u prekidaču s plovkomZa komforno rukovanje pumpom izravno na držaču.
Integrirani predfiltarŠtiti pumpu od onečišćenja i time produljuje životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Mogućnost regulacije dužine crijeva
- Savršena prilagodba različitim dubinama bačvi.
Prekidač s plovkom
- Za reguliranje aktivnosti pumpe ovisno o razini vode kao i za zaštitu od rada na suho.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|400
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 3800
|Visina prijenosa (m)
|11
|Tlak (bar)
|maks. 1,1
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|135 x 170 x 520
Oprema
- Komforna ručka
- Mogućnost pričvršćenja
- Crijevo s regulacijom dužine
- Uklj. predfiltar
- Integrirani prekidač za uklj./isklj.
- Ventil za regulaciju i blokiranje
- Jednostavno definiranje visine uključenja: da
- Prekidač s plovkom
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi