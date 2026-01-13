Pumpa za bačve BP 1 Barrel je savršena zamjena za kantu za zalijevanje. Pomoću ove pumpe navodnjavanje postaje dječja igra, a nošenje teških kanti za zalijevanje je prošlost. Ova pumpa ne čuva samo leđa. Ova pumpa za navodnjavanje također čuva i Vaš novčanik. Zahvaljujući besplatnoj kišnici iz bačve, punoj hranjivih tvari, štedi se skupa pitka voda. Inovativno pričvršćenje na rub bačve osigurava savršeno držanje i jamči učinkovito navodnjavanje vrta, koje se isplati. Osim toga, na držaču koji se pričvršćuje na rub bačve nalazi se integrirani prekidač za uklj./isklj. pomoću kojeg je pumpu moguće praktično uključiti i ponovo isključiti, a to štedi vrijeme i energiju. Ako prekidač s plovkom pliva u vodi, on regulira aktivnost pumpe ovisno o razini vode i štiti pumpu od rada na suho. Zahvaljujući fleksibilnom crijevu na pričvršćenju za rub bačve pumpu je moguće individualno namjestiti na bilo koju visinu bačve.