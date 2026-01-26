Jeftina servisna voda za perilice rublja, WC voda itd.: Impresivna pumpa za povišenje tlaka BP3 Home zadovoljava visoke Kärcher standarde kvalitete i opskrbljuje kućanstva pouzdanim izvorom servisne vode. Korisnicima omogućuje jednostavno spajanje i korištenje alternativnih izvora vode kao što su bunari ili cisterne - automatski, s pravom količinom pritiska i kapaciteta. BP 3.200 Home se automatski uključuje i isključuje ovisno o potrebnoj količini vode. Crpka je opremljena širokim rasponom funkcija, poput nepovratnog ventila, integriranog indikatora tlaka, spremnika za kompenzaciju tlaka (19 litara) i toplinske zaštite. Ergonomska ručka za nošenje olakšava rukovanje i transport. Postolje pumpe može se pričvrstiti na pod vijcima, osiguravajući da pumpa sigurno stoji. BP 3.200 Home jednostavan je za korištenje s prekidačem za uključivanje/isključivanje izravno na pumpi. Visokokvalitetne komponente kao što su prirubnica od nehrđajućeg čelika i vratilo motora ne samo da izgledaju privlačno, već jamče i iznimno dug vijek trajanja.