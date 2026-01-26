Domaća vodoopskrba BP 3.200 Home
Snažna pumpa za povišenje tlaka BP 3.200 Home s integriranom posudom za kompenzaciju tlaka automatski pumpa jeftinu servisnu vodu kroz cijelu kuću.
Jeftina servisna voda za perilice rublja, WC voda itd.: Impresivna pumpa za povišenje tlaka BP3 Home zadovoljava visoke Kärcher standarde kvalitete i opskrbljuje kućanstva pouzdanim izvorom servisne vode. Korisnicima omogućuje jednostavno spajanje i korištenje alternativnih izvora vode kao što su bunari ili cisterne - automatski, s pravom količinom pritiska i kapaciteta. BP 3.200 Home se automatski uključuje i isključuje ovisno o potrebnoj količini vode. Crpka je opremljena širokim rasponom funkcija, poput nepovratnog ventila, integriranog indikatora tlaka, spremnika za kompenzaciju tlaka (19 litara) i toplinske zaštite. Ergonomska ručka za nošenje olakšava rukovanje i transport. Postolje pumpe može se pričvrstiti na pod vijcima, osiguravajući da pumpa sigurno stoji. BP 3.200 Home jednostavan je za korištenje s prekidačem za uključivanje/isključivanje izravno na pumpi. Visokokvalitetne komponente kao što su prirubnica od nehrđajućeg čelika i vratilo motora ne samo da izgledaju privlačno, već jamče i iznimno dug vijek trajanja.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoKärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Integrirana toplinska zaštitaZaštitna funkcija za sprječavanje pregrijavanja crpke.
Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelikaRobusni materijali za dug životni vijek
Integrirani indikator tlaka
- Savršena kontrola i servis.
Optimizirani priključci
- Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Odvojeni otvor za punjenje
- Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|600
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 3200
|Visina prijenosa (m)
|maks. 36
|Tlak (bar)
|maks. 3,6
|Radni tlak (bar)
|1,5 - 2,8
|Usisna visina maks. (m)
|8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|10,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|12,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|439 x 269 x 517
Opseg isporuke
- Uključuje dva spojna adaptera za G1 pumpe
Oprema
- Integrirana posuda za kompenzaciju tlaka: 19 l
- Integrirani indikator tlaka
- Prekidač za uključivanje/isključivanje otporan na prskanje
- Termo-osigurač
- Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
- Uklj. nepovratni ventil
- Odvojeni otvor za punjenje
- Ventil za odvod vode
Videos
Područja primjene
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja