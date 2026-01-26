Domaća vodoopskrba BP 3.200 Home

Snažna pumpa za povišenje tlaka BP 3.200 Home s integriranom posudom za kompenzaciju tlaka automatski pumpa jeftinu servisnu vodu kroz cijelu kuću.

Jeftina servisna voda za perilice rublja, WC voda itd.: Impresivna pumpa za povišenje tlaka BP3 Home zadovoljava visoke Kärcher standarde kvalitete i opskrbljuje kućanstva pouzdanim izvorom servisne vode. Korisnicima omogućuje jednostavno spajanje i korištenje alternativnih izvora vode kao što su bunari ili cisterne - automatski, s pravom količinom pritiska i kapaciteta. BP 3.200 Home se automatski uključuje i isključuje ovisno o potrebnoj količini vode. Crpka je opremljena širokim rasponom funkcija, poput nepovratnog ventila, integriranog indikatora tlaka, spremnika za kompenzaciju tlaka (19 litara) i toplinske zaštite. Ergonomska ručka za nošenje olakšava rukovanje i transport. Postolje pumpe može se pričvrstiti na pod vijcima, osiguravajući da pumpa sigurno stoji. BP 3.200 Home jednostavan je za korištenje s prekidačem za uključivanje/isključivanje izravno na pumpi. Visokokvalitetne komponente kao što su prirubnica od nehrđajućeg čelika i vratilo motora ne samo da izgledaju privlačno, već jamče i iznimno dug vijek trajanja.

Značajke i prednosti
Domaća vodoopskrba BP 3.200 Home: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Kärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Domaća vodoopskrba BP 3.200 Home: Integrirana toplinska zaštita
Integrirana toplinska zaštita
Zaštitna funkcija za sprječavanje pregrijavanja crpke.
Domaća vodoopskrba BP 3.200 Home: Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
Robusni materijali za dug životni vijek
Integrirani indikator tlaka
  • Savršena kontrola i servis.
Optimizirani priključci
  • Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 600
Dobavna količina maks. (l/h) < 3200
Visina prijenosa (m) maks. 36
Tlak (bar) maks. 3,6
Radni tlak (bar) 1,5 - 2,8
Usisna visina maks. (m) 8
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 10,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 12,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 439 x 269 x 517

Opseg isporuke

  • Uključuje dva spojna adaptera za G1 pumpe

Oprema

  • Integrirana posuda za kompenzaciju tlaka: 19 l
  • Integrirani indikator tlaka
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje otporan na prskanje
  • Termo-osigurač
  • Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
  • Uklj. nepovratni ventil
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Ventil za odvod vode
Područja primjene
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
