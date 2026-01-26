Vrtna pumpa BP 4.500 Garden
Čvrsta i izdržljiva: vrtna pumpa BP 4.500 Garden idealno je početno rješenje za ekološki prihvatljivo zalijevanje vrta iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, spremnici itd.
Kompaktna, robusna i dugotrajna vrtna pumpa BP 4.500 Garden savršen je početni model za zalijevanje vrta vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne i spremnici za vodu. Crpka impresionira velikom usisnom snagom i optimalnim učinkom tlaka. BP 4.500 Garden može se jednostavno transportirati zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini. Vrtna pumpa također ne zahtijeva održavanje i može se spojiti bez potrebe za bilo kakvim alatom. Uređaj se može jednostavno uključiti i isključiti pomoću velikog nožnog prekidača, čime se štite leđa. Korištenje visokokvalitetnih materijala jamči dug vijek trajanja. Kärcher nudi i produženo jamstvo od pet godina. Štoviše: s elektroničkom tlačnom sklopkom, BP 4.500 Garden može se nadograditi u crpku s automatskom funkcijom Start/Stop. To znači još veću udobnost u pogledu navodnjavanja vrta. Ali to nije sve: nadograđena pumpa savršena je za opskrbu vodom u kućanstvu.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoKärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Komforni nožni prekidačKomforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Optimalno usisavanjeKvalitetna pumpa bez daljnjega usisava vodu iz dubine od 8 m, npr. iz cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
- Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Ispusni vijak
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Optimizirani priključci
- Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Ergonomska ručka
- Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|550
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 4500
|Visina prijenosa (m)
|maks. 36
|Tlak (bar)
|maks. 3,6
|Visina usisavanja (m)
|8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|372 x 186 x 231
Opseg isporuke
- Priključni adapter za pumpe G1
Oprema
- Optimizirani priključak za nastavke
- Komforni nožni prekidač
- Odvojeni otvor za punjenje
- Ventil za odvod vode
- Ergonomska ručka za nošenje
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara