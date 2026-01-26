Vrtna pumpa BP 4.500 Garden

Čvrsta i izdržljiva: vrtna pumpa BP 4.500 Garden idealno je početno rješenje za ekološki prihvatljivo zalijevanje vrta iz alternativnih izvora vode kao što su cisterne, spremnici itd.

Kompaktna, robusna i dugotrajna vrtna pumpa BP 4.500 Garden savršen je početni model za zalijevanje vrta vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne i spremnici za vodu. Crpka impresionira velikom usisnom snagom i optimalnim učinkom tlaka. BP 4.500 Garden može se jednostavno transportirati zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini. Vrtna pumpa također ne zahtijeva održavanje i može se spojiti bez potrebe za bilo kakvim alatom. Uređaj se može jednostavno uključiti i isključiti pomoću velikog nožnog prekidača, čime se štite leđa. Korištenje visokokvalitetnih materijala jamči dug vijek trajanja. Kärcher nudi i produženo jamstvo od pet godina. Štoviše: s elektroničkom tlačnom sklopkom, BP 4.500 Garden može se nadograditi u crpku s automatskom funkcijom Start/Stop. To znači još veću udobnost u pogledu navodnjavanja vrta. Ali to nije sve: nadograđena pumpa savršena je za opskrbu vodom u kućanstvu.

Značajke i prednosti
Vrtna pumpa BP 4.500 Garden: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Kärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Vrtna pumpa BP 4.500 Garden: Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Vrtna pumpa BP 4.500 Garden: Optimalno usisavanje
Optimalno usisavanje
Kvalitetna pumpa bez daljnjega usisava vodu iz dubine od 8 m, npr. iz cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Ispusni vijak
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Optimizirani priključci
  • Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Ergonomska ručka
  • Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 550
Dobavna količina maks. (l/h) < 4500
Visina prijenosa (m) maks. 36
Tlak (bar) maks. 3,6
Visina usisavanja (m) 8
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 372 x 186 x 231

Opseg isporuke

  • Priključni adapter za pumpe G1

Oprema

  • Optimizirani priključak za nastavke
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Ventil za odvod vode
  • Ergonomska ručka za nošenje
Vrtna pumpa BP 4.500 Garden
Vrtna pumpa BP 4.500 Garden
Videos
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH