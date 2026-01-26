Kompaktna, robusna i dugotrajna vrtna pumpa BP 4.500 Garden savršen je početni model za zalijevanje vrta vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne i spremnici za vodu. Crpka impresionira velikom usisnom snagom i optimalnim učinkom tlaka. BP 4.500 Garden može se jednostavno transportirati zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini. Vrtna pumpa također ne zahtijeva održavanje i može se spojiti bez potrebe za bilo kakvim alatom. Uređaj se može jednostavno uključiti i isključiti pomoću velikog nožnog prekidača, čime se štite leđa. Korištenje visokokvalitetnih materijala jamči dug vijek trajanja. Kärcher nudi i produženo jamstvo od pet godina. Štoviše: s elektroničkom tlačnom sklopkom, BP 4.500 Garden može se nadograditi u crpku s automatskom funkcijom Start/Stop. To znači još veću udobnost u pogledu navodnjavanja vrta. Ali to nije sve: nadograđena pumpa savršena je za opskrbu vodom u kućanstvu.