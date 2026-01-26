Kućna pumpa BP 4,900 Home omogućuje pouzdano, potpuno automatizirano pumpanje vode za kućnu upotrebu. Omogućuje pritisak gdje god ga želite koristiti, kao što je opskrba perilice rublja ili kupaonice. U dokazanoj Kärcher kvaliteti, moćni BP 4,900 Home čini vodu dostupnom iz alternativnih izvora kao što su bunari ili spremnici. Izuzetno praktično: kućne se pumpe automatski uključuju i isključuju prema potrebi. Sveobuhvatna oprema crpke uključuje nepovratni ventil, integrirani indikator tlaka, spremnik za kompenzaciju tlaka od 24 litre i toplinsku zaštitu. Integrirana toplinska zaštita osigurava dodatnu sigurnost u hitnim slučajevima: pumpa se automatski isključuje čim se osuši. Pumpa je također iznimno dugotrajna zahvaljujući komponentama od nehrđajućeg čelika. A s potpornim nogama koje se mogu pričvrstiti za tlo vijcima jamči stabilan položaj u svakom trenutku.