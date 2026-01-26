Domaća vodoopskrba BP 4.900 Home

Snažna kućna pumpa BP 4,900 Home s integriranim spremnikom za kompenzaciju tlaka automatski pumpa vodu iz alternativnih izvora kao povratnu vodu kroz cijelu kuću.

Kućna pumpa BP 4,900 Home omogućuje pouzdano, potpuno automatizirano pumpanje vode za kućnu upotrebu. Omogućuje pritisak gdje god ga želite koristiti, kao što je opskrba perilice rublja ili kupaonice. U dokazanoj Kärcher kvaliteti, moćni BP 4,900 Home čini vodu dostupnom iz alternativnih izvora kao što su bunari ili spremnici. Izuzetno praktično: kućne se pumpe automatski uključuju i isključuju prema potrebi. Sveobuhvatna oprema crpke uključuje nepovratni ventil, integrirani indikator tlaka, spremnik za kompenzaciju tlaka od 24 litre i toplinsku zaštitu. Integrirana toplinska zaštita osigurava dodatnu sigurnost u hitnim slučajevima: pumpa se automatski isključuje čim se osuši. Pumpa je također iznimno dugotrajna zahvaljujući komponentama od nehrđajućeg čelika. A s potpornim nogama koje se mogu pričvrstiti za tlo vijcima jamči stabilan položaj u svakom trenutku.

Značajke i prednosti
Domaća vodoopskrba BP 4.900 Home: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Kärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Domaća vodoopskrba BP 4.900 Home: Integrirana toplinska zaštita
Integrirana toplinska zaštita
Zaštitna funkcija za sprječavanje pregrijavanja crpke.
Domaća vodoopskrba BP 4.900 Home: Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
Robusni materijali za dug životni vijek
Integrirani indikator tlaka
  • Savršena kontrola i servis.
Optimizirani priključci
  • Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Potporna noga s opcijom vijka
  • Savršen za trajnu ugradnju.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1150
Dobavna količina maks. (l/h) < 4900
Visina prijenosa (m) maks. 50
Tlak (bar) maks. 5
Radni tlak (bar) 1,5 - 3,5
Usisna visina maks. (m) 8
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 13,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 18
Dimenzije (d × š × v) (mm) 506 x 269 x 540

Opseg isporuke

  • Uključuje dva spojna adaptera za G1 pumpe

Oprema

  • Integrirana posuda za kompenzaciju tlaka: 24 l
  • Integrirani indikator tlaka
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje otporan na prskanje
  • Termo-osigurač
  • Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
  • Uklj. nepovratni ventil
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Ventil za odvod vode
Područja primjene
  • Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja
Pribor
