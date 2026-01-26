Domaća vodoopskrba BP 4.900 Home
Snažna kućna pumpa BP 4,900 Home s integriranim spremnikom za kompenzaciju tlaka automatski pumpa vodu iz alternativnih izvora kao povratnu vodu kroz cijelu kuću.
Kućna pumpa BP 4,900 Home omogućuje pouzdano, potpuno automatizirano pumpanje vode za kućnu upotrebu. Omogućuje pritisak gdje god ga želite koristiti, kao što je opskrba perilice rublja ili kupaonice. U dokazanoj Kärcher kvaliteti, moćni BP 4,900 Home čini vodu dostupnom iz alternativnih izvora kao što su bunari ili spremnici. Izuzetno praktično: kućne se pumpe automatski uključuju i isključuju prema potrebi. Sveobuhvatna oprema crpke uključuje nepovratni ventil, integrirani indikator tlaka, spremnik za kompenzaciju tlaka od 24 litre i toplinsku zaštitu. Integrirana toplinska zaštita osigurava dodatnu sigurnost u hitnim slučajevima: pumpa se automatski isključuje čim se osuši. Pumpa je također iznimno dugotrajna zahvaljujući komponentama od nehrđajućeg čelika. A s potpornim nogama koje se mogu pričvrstiti za tlo vijcima jamči stabilan položaj u svakom trenutku.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoKärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Integrirana toplinska zaštitaZaštitna funkcija za sprječavanje pregrijavanja crpke.
Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelikaRobusni materijali za dug životni vijek
Integrirani indikator tlaka
- Savršena kontrola i servis.
Optimizirani priključci
- Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Potporna noga s opcijom vijka
- Savršen za trajnu ugradnju.
Odvojeni otvor za punjenje
- Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1150
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 4900
|Visina prijenosa (m)
|maks. 50
|Tlak (bar)
|maks. 5
|Radni tlak (bar)
|1,5 - 3,5
|Usisna visina maks. (m)
|8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|13,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|18
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|506 x 269 x 540
Opseg isporuke
- Uključuje dva spojna adaptera za G1 pumpe
Oprema
- Integrirana posuda za kompenzaciju tlaka: 24 l
- Integrirani indikator tlaka
- Prekidač za uključivanje/isključivanje otporan na prskanje
- Termo-osigurač
- Prirubnica i osovina od nehrđajućeg čelika
- Uklj. nepovratni ventil
- Odvojeni otvor za punjenje
- Ventil za odvod vode
Područja primjene
- Opskrba sanitarnom vodom kućnih zahoda i perilica rublja