Vrtna pumpa BP 5.000 Garden
Izdržljiva i snažna vrtna pumpa BP 5.000 Garden savršena je za ekološko i ekonomično zalijevanje vrta korištenjem vode iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili spremnici za vodu.
Zalijevanje vrta na pametan način: zahvaljujući visokoj snazi usisavanja i tlaku, kompaktna i dugotrajna vrtna pumpa BP 5.000 Garden iz Kärchera omogućuje udobno, ekološki prihvatljivo i ekonomično korištenje vode iz spremnika za vodu. Robusna pumpa ima malu težinu i može se udobno prenositi zahvaljujući ergonomskoj ručki. Vrtna pumpa ne zahtijeva održavanje i može se spojiti bez ikakvog alata. Veliki nožni prekidač omogućuje vam udobno uključivanje i isključivanje pumpe na način koji je nježan za vaša leđa. Materijali korišteni u pumpi su visoke kvalitete i jamče dug vijek trajanja. Moguće je i produženo jamstvo od pet godina. BP 5.000 Garden također se može nadograditi u crpku s automatskom funkcijom Start/Stop ugradnjom elektroničke tlačne sklopke. Tada se može koristiti i kao opskrba vodom u kućanstvu.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoKärcher nudi produljenje jamstva na pet godina.
Komforni nožni prekidačKomforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Optimalno usisavanjeKvalitetna pumpa bez daljnjega usisava vodu iz dubine od 8 m, npr. iz cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
- Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Ispusni vijak
- Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Optimizirani priključci
- Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Ergonomska ručka
- Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|650
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 5000
|Visina prijenosa (m)
|maks. 40
|Tlak (bar)
|maks. 4
|Visina usisavanja (m)
|8
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|1,5
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|372 x 186 x 231
Opseg isporuke
- Priključni adapter za pumpe G1
- Dvosmjerni priključni adapter za G 1 pumpe
Oprema
- Optimizirani priključak za nastavke
- Komforni nožni prekidač
- Odvojeni otvor za punjenje
- Ventil za odvod vode
- Ergonomska ručka za nošenje
Videos
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara