Zalijevanje vrta na pametan način: zahvaljujući visokoj snazi ​​usisavanja i tlaku, kompaktna i dugotrajna vrtna pumpa BP 5.000 Garden iz Kärchera omogućuje udobno, ekološki prihvatljivo i ekonomično korištenje vode iz spremnika za vodu. Robusna pumpa ima malu težinu i može se udobno prenositi zahvaljujući ergonomskoj ručki. Vrtna pumpa ne zahtijeva održavanje i može se spojiti bez ikakvog alata. Veliki nožni prekidač omogućuje vam udobno uključivanje i isključivanje pumpe na način koji je nježan za vaša leđa. Materijali korišteni u pumpi su visoke kvalitete i jamče dug vijek trajanja. Moguće je i produženo jamstvo od pet godina. BP 5.000 Garden također se može nadograditi u crpku s automatskom funkcijom Start/Stop ugradnjom elektroničke tlačne sklopke. Tada se može koristiti i kao opskrba vodom u kućanstvu.