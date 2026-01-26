Vrtna pumpa BP 6.000 Garden

Vrtna pumpa BP 6.000 Garden je dugotrajna, snažna i savršeno prilagođena za zalijevanje vodom iz alternativnih izvora kao što su cisterne ili spremnici za vodu.

Vrtna pumpa BP 6.000 Garden tvrtke Kärcher može koristiti vodu iz spremnika na praktičan, isplativ i ekološki prihvatljiv način. Kompaktna pumpa za vodu pruža visoku usisnu snagu i izlazni tlak. Materijali korišteni u laganoj, ali robusnoj pumpi su visoke kvalitete i jamče dug vijek trajanja. Vrtna pumpa ne zahtijeva održavanje, može se spojiti bez alata i može se jednostavno transportirati pomoću ergonomske ručke. Ostale praktične značajke: Veliki nožni prekidač omogućuje vam uključivanje i isključivanje pumpe na način koji je nježan za vaša leđa. Moguće je i produženo jamstvo od pet godina. Osim toga, BP 6.000 Garden također se može nadograditi u crpku s funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja ugradnjom elektroničke tlačne sklopke. Tada se može koristiti i kao opskrba vodom u kućanstvu.

Značajke i prednosti
Vrtna pumpa BP 6.000 Garden: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Kärcher nudi produženje jamstva na 5 godina.
Vrtna pumpa BP 6.000 Garden: Komforni nožni prekidač
Komforni nožni prekidač
Komforno uključenje i isključenje koje čuva leđa.
Vrtna pumpa BP 6.000 Garden: Optimalno usisavanje
Optimalno usisavanje
Kvalitetna crpka bez daljnjega usisava vodu s dubine 8 metara, npr. iz cisterne.
Odvojeni otvor za punjenje
  • Jednostavno punjenje prije upotrebe.
Ispusni vijak
  • Optimalna zaštita od oštećenja uslijed smrzavanja.
Optimizirani priključci
  • Savršeno prilagođen sustav brtvljenja omogućuje priključenje pumpe bez uporabe alata.
Ergonomska ručka
  • Komforno rukovanje i jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Dobavna količina maks. (l/h) < 6000
Visina prijenosa (m) maks. 45
Tlak (bar) maks. 4,5
Visina usisavanja (m) 8
Dobavna temperatura (°C) 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 1,5
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 9,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 10,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 384 x 204 x 253

Opseg isporuke

  • Priključni adapter za pumpe G1
  • Dvosmjerni priključni adapter za G 1 pumpe

Oprema

  • Optimizirani priključak za nastavke
  • Komforni nožni prekidač
  • Odvojeni otvor za punjenje
  • Ventil za odvod vode
  • Ergonomska ručka za nošenje
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
