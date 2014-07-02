Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well
Podvodna tlačna pumpa BP 6 Deep Well s priklj. kabelom dužine 30 m - idealna za korištenje podzemne vode iz bunara. S kućištem od plem. čelika, podloškom za držanje razmaka kao pomoći pri instaliranju i zasebnim prekidačem za uklj./isklj.
Zahvaljujući svom priključnom kabelu dužine 30 m, podvodna tlačna pumpa BP 6 Deep Well namijenjena je dobivanju vode iz dubljih zdenaca (bunara). Bilo da je u pitanju navodnjavanje vrta ili interna opskrba kuće tehnološkom vodom u kombinaciji s tlačnim prekidačem - s podzemnom vodom iz vlastitog bunara je u vrtu i kući moguće uštedjeti litre i litre skupe pitke vode. Kućište pumpe i nastavak s navojem su od plemenitog čelika pa su stoga izrazito robusni. Integrirani predfiltar kao i nožice za reguliranje razmaka za vrijeme i nakon instalacije pouzdano štite ulaz vode kod pumpe od onečišćenja. Uže dužine 30 m, koje je sadržano u opsegu isporuke, lako se montira na pumpu i tako omogućuje sigurno spuštanje. Zahvaljujući zasebnom prekidaču za uklj./isklj. na kraju kabela, pumpom se rukuje jednostavno i sigurno. Zahvaljujući uključenim kompletima za priključenje crijeva, na pumpu je bez problema moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.
Značajke i prednosti
Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelikaDug životni vijek i otpornost na udarce.
30 metara priključnog kabelaSigurna uporaba također i u nižim područjima.
Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventilBrzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.
Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
- Pouzdana zaštita od nečistoće kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
- Komforno i sigurno rukovanje pumpom.
Uklj. uže za pričvršćenje dužine 30 m
- Za sigurno pričvršćenje pumpe.
Integrirani predfiltar
- Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje njezin životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|1000
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 5000
|Visina prijenosa (m)
|55
|Tlak (bar)
|maks. 5,5
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 27
|Minimalni promjer cijevi bunara (mm)
|150
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabel (m)
|30
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|8,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|14,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|105 x 105 x 810
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva u 1″, ¾″ s obujmicom crijeva
- uklj. uže za pričvršćenje 30 m
Oprema
- Integrirani povratni ventil
- Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
- Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
- Integrirani predfiltar
- Mogućnost pričvršćenja užeta
- Zasebni prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
- Dužina kabela 30 m
Područja primjene
- Navodnjavanje vrta iz bunara