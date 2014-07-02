Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well

Podvodna tlačna pumpa BP 6 Deep Well s priklj. kabelom dužine 30 m - idealna za korištenje podzemne vode iz bunara. S kućištem od plem. čelika, podloškom za držanje razmaka kao pomoći pri instaliranju i zasebnim prekidačem za uklj./isklj.

Zahvaljujući svom priključnom kabelu dužine 30 m, podvodna tlačna pumpa BP 6 Deep Well namijenjena je dobivanju vode iz dubljih zdenaca (bunara). Bilo da je u pitanju navodnjavanje vrta ili interna opskrba kuće tehnološkom vodom u kombinaciji s tlačnim prekidačem - s podzemnom vodom iz vlastitog bunara je u vrtu i kući moguće uštedjeti litre i litre skupe pitke vode. Kućište pumpe i nastavak s navojem su od plemenitog čelika pa su stoga izrazito robusni. Integrirani predfiltar kao i nožice za reguliranje razmaka za vrijeme i nakon instalacije pouzdano štite ulaz vode kod pumpe od onečišćenja. Uže dužine 30 m, koje je sadržano u opsegu isporuke, lako se montira na pumpu i tako omogućuje sigurno spuštanje. Zahvaljujući zasebnom prekidaču za uklj./isklj. na kraju kabela, pumpom se rukuje jednostavno i sigurno. Zahvaljujući uključenim kompletima za priključenje crijeva, na pumpu je bez problema moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.

Značajke i prednosti
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well: Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
Dug životni vijek i otpornost na udarce.
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well: 30 metara priključnog kabela
30 metara priključnog kabela
Sigurna uporaba također i u nižim područjima.
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well: Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
Uklj. element za priključenje pumpe i povratni ventil
Brzo priključenje crijeva promjera 3/4" i 1" na pumpu.
Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
  • Pouzdana zaštita od nečistoće kod ispuštanja i instaliranja pumpe.
Prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
  • Komforno i sigurno rukovanje pumpom.
Uklj. uže za pričvršćenje dužine 30 m
  • Za sigurno pričvršćenje pumpe.
Integrirani predfiltar
  • Štiti pumpu od onečišćenja i time produljuje njezin životni vijek i sigurnost u funkcioniranju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 1000
Dobavna količina maks. (l/h) < 5000
Visina prijenosa (m) 55
Tlak (bar) maks. 5,5
Dubina uranjanja (m) maks. 27
Minimalni promjer cijevi bunara (mm) 150
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabel (m) 30
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 8,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 14,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 105 x 105 x 810

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva u 1″, ¾″ s obujmicom crijeva
  • uklj. uže za pričvršćenje 30 m

Oprema

  • Integrirani povratni ventil
  • Kućište pumpe i nastavak s navojem od plemenitog čelika
  • Odmična nožica kao pomoć kod instaliranja
  • Integrirani predfiltar
  • Mogućnost pričvršćenja užeta
  • Zasebni prekidač za uklj./isklj. na kraju kabela
  • Dužina kabela 30 m
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well
Pumpa za duboke bunare BP 6 Deep Well
Područja primjene
  • Navodnjavanje vrta iz bunara
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH