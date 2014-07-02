Zahvaljujući svom priključnom kabelu dužine 30 m, podvodna tlačna pumpa BP 6 Deep Well namijenjena je dobivanju vode iz dubljih zdenaca (bunara). Bilo da je u pitanju navodnjavanje vrta ili interna opskrba kuće tehnološkom vodom u kombinaciji s tlačnim prekidačem - s podzemnom vodom iz vlastitog bunara je u vrtu i kući moguće uštedjeti litre i litre skupe pitke vode. Kućište pumpe i nastavak s navojem su od plemenitog čelika pa su stoga izrazito robusni. Integrirani predfiltar kao i nožice za reguliranje razmaka za vrijeme i nakon instalacije pouzdano štite ulaz vode kod pumpe od onečišćenja. Uže dužine 30 m, koje je sadržano u opsegu isporuke, lako se montira na pumpu i tako omogućuje sigurno spuštanje. Zahvaljujući zasebnom prekidaču za uklj./isklj. na kraju kabela, pumpom se rukuje jednostavno i sigurno. Zahvaljujući uključenim kompletima za priključenje crijeva, na pumpu je bez problema moguće priključiti crijeva 3/4" kao i 1". Uklj. integrirani povratni ventil.