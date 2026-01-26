Vrtna pumpa BP 7.000 Garden tvrtke Kärcher može koristiti vodu iz spremnika na prikladan, isplativ i ekološki prihvatljiv način. Kompaktna pumpa za vodu pruža visoku usisnu snagu i izlazni tlak. Materijali korišteni u laganoj, ali robusnoj pumpi su visoke kvalitete i jamče dug vijek trajanja. Vrtna pumpa ne zahtijeva održavanje, može se spojiti bez alata i može se jednostavno transportirati pomoću ergonomske ručke. Ostale praktične značajke: Veliki nožni prekidač omogućuje vam uključivanje i isključivanje pumpe na način koji je nježan za vaša leđa. Moguće je i produženo jamstvo od pet godina. Osim toga, BP 7.000 Garden također se može nadograditi u crpku s funkcijom automatskog start/stop ugradnjom elektroničkog tlačnog prekidača. Tada se može koristiti i kao opskrba vodom u kućanstvu.