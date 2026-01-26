Potopna pumpa za prljavu vodu SP 11.000 Dirt

Pouzdano ispumpajte čistu i prljavu vodu s kapacitetom crpljenja do 11.000 l/h: S kompaktnom i robusnom pumpom za prljavu vodu SP 11.000 Dirt uključuje plovni prekidač.

S kapacitetom pumpanja do 11.000 litara na sat, potopnoj pumpi SP 11.000 Dirt nije problem brzo ispumpati vodu iz rezervoara vode i vrtnih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Predfilter je također dostupan kao opcija za zaštitu rotora pumpe u slučaju još većih čestica prljavštine. Potopna pumpa za prljavu vodu također je opremljena prekidačem na plovak koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode, čime se također sprječava rad na suho. Prekidač plovka može se fiksirati tako da se crpka može koristiti čak i pri niskoj razini vode, do preostale dubine vode od 25 mm. Dodatni pribor: robusna klizna prstenasta brtva za iznimno dug životni vijek, moguće produljenje jamstva na pet godina i spojni navoj Quick Connect za brzo spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Značajke i prednosti
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 11.000 Dirt: Keramička brtva s kliznim prstenom
Keramička brtva s kliznim prstenom
Za posebno dug životni vijek.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 11.000 Dirt: Prekidač s plovkom
Prekidač s plovkom
Uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te tako dodatno štiti od rada na suho.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 11.000 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
  • Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
  • Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
  • Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni predfiltar kao pribor, lako se montira
  • Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 400
Dobavna količina maks. (l/h) < 11000
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Visina prijenosa (m) 7
Tlak (bar) maks. 0,7
Veličina zrna (mm) maks. 20
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 25
Visina preostale vode (mm) 25
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 229 x 238 x 303

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Oprema

  • Komforna ručka
  • Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
  • Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač s plovkom
  • U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
  • U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička brtva s kliznim prstenom
Područja primjene
  • Za primjenu kod poplava
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
