S kapacitetom pumpanja do 11.000 litara na sat, potopnoj pumpi SP 11.000 Dirt nije problem brzo ispumpati vodu iz rezervoara vode i vrtnih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Predfilter je također dostupan kao opcija za zaštitu rotora pumpe u slučaju još većih čestica prljavštine. Potopna pumpa za prljavu vodu također je opremljena prekidačem na plovak koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode, čime se također sprječava rad na suho. Prekidač plovka može se fiksirati tako da se crpka može koristiti čak i pri niskoj razini vode, do preostale dubine vode od 25 mm. Dodatni pribor: robusna klizna prstenasta brtva za iznimno dug životni vijek, moguće produljenje jamstva na pet godina i spojni navoj Quick Connect za brzo spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".