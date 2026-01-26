Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt

22.000 l/h, robusna i pouzdana: Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt s integriranim predfilterom i po visini podesivim plovnim prekidačem za veću fleksibilnost.

SP 22,000 Dirt je najjača Kärcherova potopna pumpa za prljavu vodu. S do 22.000 l/h, savršen je za posebno zahtjevne zadatke odvodnje kao što su velika vrtna jezerca, poplavljeni podrumi ili građevinske jame. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 30 mm. Ako veće čestice prljavštine prijete začepljenjem, integrirani predfilter od nehrđajućeg čelika može se povući prema dolje kako bi se zaštitio rotor pumpe. Brtva s kliznim prstenom koja se također koristi u asortimanu Professional osigurava iznimno dug životni vijek. Postoji čak i mogućnost produljenja jamstva na pet godina. Prekidač s plovkom omogućuje i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje crpku ovisno o razini vode, sprječava rad na suho i može se podesiti po visini. Također se može osigurati tako da potopna pumpa ispumpava do dubine od 35 mm tijekom neprekidnog rada. Quick Connect priključni navoj također omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".

Značajke i prednosti
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt: Keramička brtva s kliznim prstenom
Keramička brtva s kliznim prstenom
Za posebno dug životni vijek.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt: Prekidač s plovkom namjestiv po visini
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt: Quick Connect
Quick Connect
Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Konstruirano za prljavu vodu
  • Pouzdano ispumpavanje vode s česticama nečistoće veličine do 30 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
  • Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
  • Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni i integrirani predfiltar od nehrđajućeg čelika
  • Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 750
Dobavna količina maks. (l/h) < 22000
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Visina prijenosa (m) 8
Tlak (bar) maks. 0,8
Veličina zrna (mm) maks. 30
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 35
Visina preostale vode (mm) 35
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 291 x 354

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Oprema

  • Komforna ručka
  • Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
  • Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
  • Integrirani predfiltar od nehrđajućeg čelika
  • U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
  • U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička brtva s kliznim prstenom
Područja primjene
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
  • Za primjenu kod poplava
  • Za odvodnjavanje građevinskih jama do maks. 100 m³
