SP 22,000 Dirt je najjača Kärcherova potopna pumpa za prljavu vodu. S do 22.000 l/h, savršen je za posebno zahtjevne zadatke odvodnje kao što su velika vrtna jezerca, poplavljeni podrumi ili građevinske jame. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 30 mm. Ako veće čestice prljavštine prijete začepljenjem, integrirani predfilter od nehrđajućeg čelika može se povući prema dolje kako bi se zaštitio rotor pumpe. Brtva s kliznim prstenom koja se također koristi u asortimanu Professional osigurava iznimno dug životni vijek. Postoji čak i mogućnost produljenja jamstva na pet godina. Prekidač s plovkom omogućuje i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje crpku ovisno o razini vode, sprječava rad na suho i može se podesiti po visini. Također se može osigurati tako da potopna pumpa ispumpava do dubine od 35 mm tijekom neprekidnog rada. Quick Connect priključni navoj također omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".