Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt
22.000 l/h, robusna i pouzdana: Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Dirt s integriranim predfilterom i po visini podesivim plovnim prekidačem za veću fleksibilnost.
SP 22,000 Dirt je najjača Kärcherova potopna pumpa za prljavu vodu. S do 22.000 l/h, savršen je za posebno zahtjevne zadatke odvodnje kao što su velika vrtna jezerca, poplavljeni podrumi ili građevinske jame. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 30 mm. Ako veće čestice prljavštine prijete začepljenjem, integrirani predfilter od nehrđajućeg čelika može se povući prema dolje kako bi se zaštitio rotor pumpe. Brtva s kliznim prstenom koja se također koristi u asortimanu Professional osigurava iznimno dug životni vijek. Postoji čak i mogućnost produljenja jamstva na pet godina. Prekidač s plovkom omogućuje i druge praktične funkcije: automatski uključuje i isključuje crpku ovisno o razini vode, sprječava rad na suho i može se podesiti po visini. Također se može osigurati tako da potopna pumpa ispumpava do dubine od 35 mm tijekom neprekidnog rada. Quick Connect priključni navoj također omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Značajke i prednosti
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Prekidač s plovkom namjestiv po visiniPovećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick ConnectPriključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Konstruirano za prljavu vodu
- Pouzdano ispumpavanje vode s česticama nečistoće veličine do 30 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
- Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni i integrirani predfiltar od nehrđajućeg čelika
- Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|750
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 22000
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|8
|Tlak (bar)
|maks. 0,8
|Veličina zrna (mm)
|maks. 30
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 291 x 354
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
- Integrirani predfiltar od nehrđajućeg čelika
- U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička brtva s kliznim prstenom
Područja primjene
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
- Za primjenu kod poplava
- Za odvodnjavanje građevinskih jama do maks. 100 m³