Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box
Kärcher SP 22.000 Flood Box za hitne slučajeve poput poplave ili visoka voda: S pumpom za prljavu vodu, platnenim crijevom i torbicom s grubom mrežicom koja se može koristiti kao predfilter.
Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući i podrumu, Kärcher SP 22.000 Flood Box je savršeno rješenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne elemente za brzo postavljanje. Sa snažnom pumpom za prljavu vodu SP 22.000 može se ispumpati prljavština do 22.000 l/h. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju jačeg onečišćenja, kao što je slučaj s poplavom, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter sa svojom grubom mrežicom - čime se rotor pumpe štiti od začepljenja. Quick Connect spojni navoj omogućuje brzo i jednostavno spajanje 1 1/4" crijeva od tkanine u setu. Budući da stezaljka crijeva ima krilati vijak, priključak se izvodi bez ikakvog alata. Crijevo dugo 10 metara savršeno je za transport velike količine vode. Može se ravno smotati i pohraniti u kutiju radi uštede prostora.
Značajke i prednosti
Ready-to-use komplet podvodne pumpeKutija sadrži sve za brzu i zahtjevnu akciju u prljavoj vodi.
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Praktična plastična kutija s očicamaKutija pumpe služi kao kutija za nošenje kao i dodatni predfiltar kod posebno velikog onečišćenja.
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
- Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
- Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Konstruirano za prljavu vodu
- Pouzdano ispumpavanje vode s česticama nečistoće veličine do 30 mm.
Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"
- Veći promjer za veći protok.
Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkom
- Omogućuje priključenje bez alata.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
- Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|750
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 22000
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|8
|Tlak (bar)
|maks. 0,8
|Veličina zrna (mm)
|maks. 30
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|35
|Visina preostale vode (mm)
|35
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 291 x 354
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Uklj. komplet tkanih crijeva dužine 10 m (1 ¼")
- Uklj. stezaljku crijeva od nehrđajućeg čelika
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
- U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička brtva s kliznim prstenom
Područja primjene
- Za primjenu kod poplava
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca