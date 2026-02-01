Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box

Kärcher SP 22.000 Flood Box za hitne slučajeve poput poplave ili visoka voda: S pumpom za prljavu vodu, platnenim crijevom i torbicom s grubom mrežicom koja se može koristiti kao predfilter.

Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući i podrumu, Kärcher SP 22.000 Flood Box je savršeno rješenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne elemente za brzo postavljanje. Sa snažnom pumpom za prljavu vodu SP 22.000 može se ispumpati prljavština do 22.000 l/h. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju jačeg onečišćenja, kao što je slučaj s poplavom, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter sa svojom grubom mrežicom - čime se rotor pumpe štiti od začepljenja. Quick Connect spojni navoj omogućuje brzo i jednostavno spajanje 1 1/4" crijeva od tkanine u setu. Budući da stezaljka crijeva ima krilati vijak, priključak se izvodi bez ikakvog alata. Crijevo dugo 10 metara savršeno je za transport velike količine vode. Može se ravno smotati i pohraniti u kutiju radi uštede prostora.

Značajke i prednosti
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box: Ready-to-use komplet podvodne pumpe
Ready-to-use komplet podvodne pumpe
Kutija sadrži sve za brzu i zahtjevnu akciju u prljavoj vodi.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box: Keramička brtva s kliznim prstenom
Keramička brtva s kliznim prstenom
Za posebno dug životni vijek.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box: Praktična plastična kutija s očicama
Praktična plastična kutija s očicama
Kutija pumpe služi kao kutija za nošenje kao i dodatni predfiltar kod posebno velikog onečišćenja.
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
  • Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
  • Priključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Konstruirano za prljavu vodu
  • Pouzdano ispumpavanje vode s česticama nečistoće veličine do 30 mm.
Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"
  • Veći promjer za veći protok.
Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkom
  • Omogućuje priključenje bez alata.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
  • Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
  • Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 750
Dobavna količina maks. (l/h) < 22000
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Visina prijenosa (m) 8
Tlak (bar) maks. 0,8
Veličina zrna (mm) maks. 30
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 35
Visina preostale vode (mm) 35
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 6,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 230 x 291 x 354

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
  • Uklj. komplet tkanih crijeva dužine 10 m (1 ¼")
  • Uklj. stezaljku crijeva od nehrđajućeg čelika

Oprema

  • Komforna ručka
  • Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
  • Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
  • U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
  • U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička brtva s kliznim prstenom
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 22.000 Flood Box
Područja primjene
  • Za primjenu kod poplava
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
Pribor
