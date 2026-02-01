Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući i podrumu, Kärcher SP 22.000 Flood Box je savršeno rješenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne elemente za brzo postavljanje. Sa snažnom pumpom za prljavu vodu SP 22.000 može se ispumpati prljavština do 22.000 l/h. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju jačeg onečišćenja, kao što je slučaj s poplavom, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter sa svojom grubom mrežicom - čime se rotor pumpe štiti od začepljenja. Quick Connect spojni navoj omogućuje brzo i jednostavno spajanje 1 1/4" crijeva od tkanine u setu. Budući da stezaljka crijeva ima krilati vijak, priključak se izvodi bez ikakvog alata. Crijevo dugo 10 metara savršeno je za transport velike količine vode. Može se ravno smotati i pohraniti u kutiju radi uštede prostora.