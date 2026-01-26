Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući ili podrumu, Kärcher SP 16,000 Flood Box savršeno je rješenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne komponente za brzo korištenje. Uz snažnu pumpu za prljavu vodu SP 16,000, može se ispumpati do 16.000 l/h. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju većih kontaminacija, kao što je to slučaj s poplavama, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter zahvaljujući gruboj mreži – čime štiti impeler pumpe od blokada. Quick Connect konektor omogućuje brzo i jednostavno povezivanje tkaninskog crijeva promjera 1 1/4" uključenog u set. Zbog stezne spojnice s krilnim vijkom, veza se ostvaruje bez alata. Crijevo duljine 10 metara idealno je za odvoz velikih količina vode. Može se urolati i pohraniti u kutiju kako bi se uštedio prostor.