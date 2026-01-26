Potopna pumpa za prljavu vodu SP 5 Submersible pump box
Kärcher SP 16,000 Flood Box za hitne situacije poput poplava ili visokih voda: S pumpom za prljavu vodu, tkaninom crijevom i nosivom torbom s mrežicom koja se može koristiti kao predfilter.
Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući ili podrumu, Kärcher SP 16,000 Flood Box savršeno je rješenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne komponente za brzo korištenje. Uz snažnu pumpu za prljavu vodu SP 16,000, može se ispumpati do 16.000 l/h. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju većih kontaminacija, kao što je to slučaj s poplavama, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter zahvaljujući gruboj mreži – čime štiti impeler pumpe od blokada. Quick Connect konektor omogućuje brzo i jednostavno povezivanje tkaninskog crijeva promjera 1 1/4" uključenog u set. Zbog stezne spojnice s krilnim vijkom, veza se ostvaruje bez alata. Crijevo duljine 10 metara idealno je za odvoz velikih količina vode. Može se urolati i pohraniti u kutiju kako bi se uštedio prostor.
Značajke i prednosti
Ready-to-use komplet podvodne pumpeKutija sadrži sve za brzu i zahtjevnu akciju u prljavoj vodi.
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Praktična plastična kutija s očicamaKutija pumpe služi kao kutija za nošenje kao i dodatni predfiltar kod posebno velikog onečišćenja.
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
- Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
- Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
- Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"
- Veći promjer za veći protok.
Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkom
- Omogućuje priključenje bez alata.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
- Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|550
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 16000
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|8
|Tlak (bar)
|maks. 0,8
|Veličina zrna (mm)
|maks. 20
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|4,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|229 x 238 x 303
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Uklj. komplet tkanih crijeva dužine 10 m (1 ¼")
- Uklj. stezaljku crijeva od nehrđajućeg čelika
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
- U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička brtva s kliznim prstenom
Područja primjene
- Za primjenu kod poplava
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca