Kärcher SP 16,000 Flood Box za hitne situacije poput poplava ili visokih voda: S pumpom za prljavu vodu, tkaninom crijevom i nosivom torbom s mrežicom koja se može koristiti kao predfilter.

Kada je potrebna brza akcija u slučaju poplave u kući ili podrumu, Kärcher SP 16,000 Flood Box savršeno je rješenje za velike količine vode. Kutija sadrži sve potrebne komponente za brzo korištenje. Uz snažnu pumpu za prljavu vodu SP 16,000, može se ispumpati do 16.000 l/h. Pumpe mogu podnijeti čestice prljavštine do 20 mm. U slučaju većih kontaminacija, kao što je to slučaj s poplavama, kutija se može koristiti kao dodatni predfilter zahvaljujući gruboj mreži – čime štiti impeler pumpe od blokada. Quick Connect konektor omogućuje brzo i jednostavno povezivanje tkaninskog crijeva promjera 1 1/4" uključenog u set. Zbog stezne spojnice s krilnim vijkom, veza se ostvaruje bez alata. Crijevo duljine 10 metara idealno je za odvoz velikih količina vode. Može se urolati i pohraniti u kutiju kako bi se uštedio prostor.

Značajke i prednosti
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 5 Submersible pump box: Ready-to-use komplet podvodne pumpe
Ready-to-use komplet podvodne pumpe
Kutija sadrži sve za brzu i zahtjevnu akciju u prljavoj vodi.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 5 Submersible pump box: Keramička brtva s kliznim prstenom
Keramička brtva s kliznim prstenom
Za posebno dug životni vijek.
Potopna pumpa za prljavu vodu SP 5 Submersible pump box: Praktična plastična kutija s očicama
Praktična plastična kutija s očicama
Kutija pumpe služi kao kutija za nošenje kao i dodatni predfiltar kod posebno velikog onečišćenja.
Prekidač s plovkom namjestiv po visini
  • Povećava fleksibilnost kod namještanja točke uključenja i isključenja pumpi te štiti od rada na suho.
Quick Connect
  • Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
  • Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Crijevo za odvodnju promjera 1 1/4"
  • Veći promjer za veći protok.
Uklj. stezaljku za crijevo od nehrđajućeg čelika s krilnim vijkom
  • Omogućuje priključenje bez alata.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
  • Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
  • Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Specifikacije

Tehnički podaci

Nazivna ulazna snaga (W) 550
Dobavna količina maks. (l/h) < 16000
Dobavna temperatura (°C) maks. 35
Visina prijenosa (m) 8
Tlak (bar) maks. 0,8
Veličina zrna (mm) maks. 20
Dubina uranjanja (m) maks. 7
Min. preostala voda, ručno (mm) 25
Visina preostale vode (mm) 25
Priključni navoj G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel (m) 10
Napon (V) 230 - 240
Frekvencija (Hz) 50
Boja Žuta boja
Težina bez pribora (kg) 4,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 229 x 238 x 303

Opseg isporuke

  • Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
  • Uklj. komplet tkanih crijeva dužine 10 m (1 ¼")
  • Uklj. stezaljku crijeva od nehrđajućeg čelika

Oprema

  • Komforna ručka
  • Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
  • Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
  • Prekidač s plovkom namjestiv po visini - za više fleksibilnosti
  • U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
  • U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
  • Keramička brtva s kliznim prstenom
Područja primjene
  • Za primjenu kod poplava
  • Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
Pribor
