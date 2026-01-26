Najmoćnija potopna pumpa za čistu vodu od Kärchera ispumpava do 17.000 litara čiste do slabije kontaminirane vode po satu, te je savršena za bazene, drenažne šahtove i vodene štete u zgradama. Preporučuje se korištenje odvojenog predfiltera od nehrđajućeg čelika, koji je uključen u isporuku, za veće kontaminacije i zaštitu impelera pumpe. Robusno kućište od nehrđajućeg čelika kao i brtva kliznog prstena čine pumpu posebno izdržljivom. Također postoji mogućnost produženja jamstva na pet godina. Potopna pumpa sa usisavanjem na ravnoj površini opremljena je besprekidnim senzorom razine koji odmah pokreće pumpu pri kontaktu s vodom. SP 17,000 Flat Level Sensor također ima sklopive potporne noge, što omogućuje početak rada pumpe na razini vode od 7 mm. Uz prekidač, pumpu možete postaviti na kontinuirani rad u ručnom načinu rada. Pouzdano ispumpava vodu do razine ostatka vode od 1 milimetar – kako u kontinuiranom radu, tako i u automatskom načinu rada kada je senzor razine postavljen odgovarajuće. Quick Connect konektor također omogućuje vrlo jednostavno povezivanje crijeva promjera 1", 1 1/4" i 1 1/2".