Potopna pumpa s ravnim usisom SP 6 Flat Inox
Savršeno za max. 17.000L čiste vode po satu: Snažna potopna pumpa SP 17,000 Flat Level Sensor s usisavanjem na 1mm, senzorom razine i automatskim/ručnim prekidačem. Uključuje predfilter.
Najmoćnija potopna pumpa za čistu vodu od Kärchera ispumpava do 17.000 litara čiste do slabije kontaminirane vode po satu, te je savršena za bazene, drenažne šahtove i vodene štete u zgradama. Preporučuje se korištenje odvojenog predfiltera od nehrđajućeg čelika, koji je uključen u isporuku, za veće kontaminacije i zaštitu impelera pumpe. Robusno kućište od nehrđajućeg čelika kao i brtva kliznog prstena čine pumpu posebno izdržljivom. Također postoji mogućnost produženja jamstva na pet godina. Potopna pumpa sa usisavanjem na ravnoj površini opremljena je besprekidnim senzorom razine koji odmah pokreće pumpu pri kontaktu s vodom. SP 17,000 Flat Level Sensor također ima sklopive potporne noge, što omogućuje početak rada pumpe na razini vode od 7 mm. Uz prekidač, pumpu možete postaviti na kontinuirani rad u ručnom načinu rada. Pouzdano ispumpava vodu do razine ostatka vode od 1 milimetar – kako u kontinuiranom radu, tako i u automatskom načinu rada kada je senzor razine postavljen odgovarajuće. Quick Connect konektor također omogućuje vrlo jednostavno povezivanje crijeva promjera 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Značajke i prednosti
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Senzor razineZa kontinuirano definiranje točke uključenja i isključenja pumpi.
Quick ConnectPriključni nastavak za brzo i jednostavno priključenje crijeva veličine 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Sklopivi nogari
- Prebacivanje s normalnog načina rada s većim dobavnim učinkom na plošno usisavanje do razine 1 mm, tako da pod treba još samo posušiti krpom.
Automatsko odzračivanje
- Već od razine vode od 7 mm pumpa započinje rad u manualnom modu.
Prekidač automatski/manualno
- Za prebacivanje između automatskog i manualnog načina rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni predfiltar od nehrđajućeg čelika, jednostavno se montira
- Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|550
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 17000
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|9
|Tlak (bar)
|maks. 0,9
|Plitko usisavanje (do) (mm)
|1
|Veličina zrna (mm)
|maks. 5
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Vrijeme zaustavljanja (s)
|15
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|238 x 293 x 356
|Težina bez pribora (kg)
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,3
Opseg isporuke
- Demontažni predfiltar od plemenitog čelika
- Element za priključenje crijeva: 1'', 1 1/4'', 1 1/2'' uklj. nepovratni ventil
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Prekidač na pumpi
- Prelazak na plošno usisavanje
- Senzor razine: kontinuirano definiranje visine uključenja
- Keramička brtva s kliznim prstenom
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Područja primjene
- Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
- Za ispumpavanje vode iz bazena
- Za instaliranje u drenažno okno