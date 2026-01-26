Potopna pumpa s ravnim usisom SP 9.000 Flat
Upravlja do 9.000 l/h i pumpa do razine od 1 mm kada se osuši: Ravna potopna pumpa SP 9.000 Flat je kompaktna osnovna pumpa za čistu do blago prljavu vodu.
Ravna usisna potopna pumpa SP 9000 Flat pouzdano pomaže pri ispumpavanju bistre ili malo prljave vode koja sadrži čestice prljavštine veličine do 5 milimetara. S do 9.000 l/h, idealan je za isušivanje malih bazena ili podruma koji su bili poplavljeni zbog prodora podzemne vode ili curenja iz perilice rublja. Čvrsto brtvljenje kliznim prstenom čini crpku iznimno dugovječnom. Produljeno jamstvo od pet godina dostupno je kao opcija. Prekidač s plovkom uključuje i isključuje crpku ovisno o razini vode, čime se također sprječava rad na suho. Zahvaljujući dodatku za pričvršćivanje plovka, može se održavati u neprekidnom radu čak i pri niskoj razini vode. SP 9,000 Flat također je opremljen sklopivim potpornim nogama koje omogućuju povećani kapacitet kada se sklope. Kada sklopi potporne nožice, potopna pumpa za čistu vodu pokrenut će se pri razini vode od samo 7 milimetara i čak će pumpati kontinuirano sve dok razina vode ne padne na 1 milimetar. Crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno spojiti putem priključnog navoja Quick Connect.
Značajke i prednosti
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Prekidač s plovkomUključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te tako dodatno štiti od rada na suho.
Quick ConnectPriključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Sklopivi nogari
- Prebacivanje s normalnog načina rada s većim dobavnim učinkom na plošno usisavanje do razine 1 mm, tako da pod treba još samo posušiti krpom.
Automatsko odzračivanje
- Već od razine vode od 7 mm pumpa počinje raditi u manualnom načinu rada.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
- Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni predfiltar kao pribor, lako se montira
- Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|280
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 9000
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|6
|Tlak (bar)
|maks. 0,6
|Plitko usisavanje (do) (mm)
|1
|Veličina zrna (mm)
|maks. 5
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|1
|Visina preostale vode (mm)
|1
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|227 x 240 x 262
|Težina bez pribora (kg)
|3,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,5
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prelazak na plošno usisavanje
- Prekidač s plovkom
- Keramička brtva s kliznim prstenom
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
Videos
Područja primjene
- Za štete od vode u kući i u podrumu (propuštanje perilice za rublje/prodiranje podzemne vode)
- Za ispumpavanje vode iz bazena