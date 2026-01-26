Ravna usisna potopna pumpa SP 9000 Flat pouzdano pomaže pri ispumpavanju bistre ili malo prljave vode koja sadrži čestice prljavštine veličine do 5 milimetara. S do 9.000 l/h, idealan je za isušivanje malih bazena ili podruma koji su bili poplavljeni zbog prodora podzemne vode ili curenja iz perilice rublja. Čvrsto brtvljenje kliznim prstenom čini crpku iznimno dugovječnom. Produljeno jamstvo od pet godina dostupno je kao opcija. Prekidač s plovkom uključuje i isključuje crpku ovisno o razini vode, čime se također sprječava rad na suho. Zahvaljujući dodatku za pričvršćivanje plovka, može se održavati u neprekidnom radu čak i pri niskoj razini vode. SP 9,000 Flat također je opremljen sklopivim potpornim nogama koje omogućuju povećani kapacitet kada se sklope. Kada sklopi potporne nožice, potopna pumpa za čistu vodu pokrenut će se pri razini vode od samo 7 milimetara i čak će pumpati kontinuirano sve dok razina vode ne padne na 1 milimetar. Crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" mogu se brzo i jednostavno spojiti putem priključnog navoja Quick Connect.