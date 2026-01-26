Potopna pumpa za prljavu vodu SP 9.500 Dirt
Robusna i pouzdana: SP 9500 Dirt potopna pumpa s kapacitetom do 9500 l/h uključujući plovak je kompaktna osnovna pumpa za ispumpavanje i prijenos prljave vode.
Njegov maksimalni kapacitet pumpe od 9.500 litara na sat čini SP 9.500 Dirt savršenim početnim modelom za brzo ispumpavanje i prijenos vode iz spremnika vode i vrtnih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Za jaku prljavštinu može se ugraditi dodatni predfilter koji štiti rotor pumpe od začepljenja uzrokovanih na primjer granama. Brtva s kliznim prstenom – isprobano i testirano rješenje iz našeg asortimana Professional, ugrađeno u sve potopne pumpe – također jamči da crpka ima iznimno dug životni vijek. Postoji i mogućnost produženja jamstva na pet godina. Potopna pumpa za prljavu vodu također je opremljena prekidačem na plovak koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode, čime se također sprječava rad na suho. Zahvaljujući priključku za pričvršćivanje plovnog prekidača, crpka se može koristiti čak i pri niskoj razini vode do dubine preostale vode od 25 mm. Ostale praktične značajke: Quick Connect spojni navoj omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".
Značajke i prednosti
Keramička brtva s kliznim prstenomZa posebno dug životni vijek.
Prekidač s plovkomUključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te tako dodatno štiti od rada na suho.
Quick ConnectPriključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.
Konstruirano za prljavu vodu
- Pouzdano pumpanje vode s česticama nečistoće veličine do 20 mm.
Mogućnost fiksiranja prekidača s plovkom
- Za prebacivanje na trajni način rada.
Komforna ručka
- Može se komforno držati te se dodatno može koristiti kao držač za uže.
Robusni predfiltar kao pribor, lako se montira
- Štiti pumpu od prevelikog onečišćenja te time sprječava začepljenje rotora pumpe.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna ulazna snaga (W)
|280
|Dobavna količina maks. (l/h)
|< 9500
|Dobavna temperatura (°C)
|maks. 35
|Visina prijenosa (m)
|6
|Tlak (bar)
|maks. 0,6
|Veličina zrna (mm)
|maks. 20
|Dubina uranjanja (m)
|maks. 7
|Min. preostala voda, ručno (mm)
|25
|Visina preostale vode (mm)
|25
|Priključni navoj
|G1 1/2
|Priključni navoj na tlačnoj strani
|G1 1/2 unutarnji navoj
|Priključni kabel (m)
|10
|Napon (V)
|230 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|Žuta boja
|Težina bez pribora (kg)
|3,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|4,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|229 x 238 x 303
Opseg isporuke
- Element za priključenje crijeva: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Oprema
- Komforna ručka
- Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva
- Prebacivanje manualni/automatski rad: Mogućnost fiksiranja plovka
- Prekidač s plovkom
- U automatskom radu (auto) crpka se automatski uključuje s razinom vode
- U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode
- Keramička brtva s kliznim prstenom
Videos
Područja primjene
- Za pumpanje vode iz vrtnih jezeraca
- Za primjenu kod poplava