Njegov maksimalni kapacitet pumpe od 9.500 litara na sat čini SP 9.500 Dirt savršenim početnim modelom za brzo ispumpavanje i prijenos vode iz spremnika vode i vrtnih jezerca. Pouzdano ispumpava čistu i prljavu vodu koja sadrži čestice prljavštine promjera do 20 mm. Za jaku prljavštinu može se ugraditi dodatni predfilter koji štiti rotor pumpe od začepljenja uzrokovanih na primjer granama. Brtva s kliznim prstenom – isprobano i testirano rješenje iz našeg asortimana Professional, ugrađeno u sve potopne pumpe – također jamči da crpka ima iznimno dug životni vijek. Postoji i mogućnost produženja jamstva na pet godina. Potopna pumpa za prljavu vodu također je opremljena prekidačem na plovak koji uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode, čime se također sprječava rad na suho. Zahvaljujući priključku za pričvršćivanje plovnog prekidača, crpka se može koristiti čak i pri niskoj razini vode do dubine preostale vode od 25 mm. Ostale praktične značajke: Quick Connect spojni navoj omogućuje brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2".