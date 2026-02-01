Robotska kosilica RCX 4 kosi travnjake do 1500 četvornih metara potpuno automatski, bez potrebe za žicama. GPS, RTK antena i AI kamera omogućuju navigaciju bez graničnih žica. Precizno pozicioniranje omogućuje košnju u paralelnim tragovima i završava posao u najkraćem mogućem vremenu. Prepreke poput drveća ili ježeva inteligentno se prepoznaju i izbjegavaju na optimalnoj udaljenosti. Visina rezanja može se podesiti između 2 i 6 centimetara. Robotska kosilica mapira radna područja putem daljinskog upravljača aplikacije ili AI prepoznavanja površine. Moguće je postaviti radne zone i zabranjene zone. Individualne postavke za raspored, ponašanje u vožnji i još mnogo toga mogu se napraviti putem aplikacije za dodatnu pogodnost. Pogon na sva četiri kotača omogućuje košenje nagiba do 60 posto uz posebno nježno okretanje radi zaštite travnjaka. Sve osnovne postavke mogu se očitati i podesiti na LCD zaslonu.