Robotska kosilica RCX 4
Robotska kosilica RCX 4 kosi potpuno automatski bez potrebe za žicama, zahvaljujući GPS-u, RTK-u i AI kameri. Uz pogon na sva 4 kotača, bez napora svladava zahtjevne terene i štiti travnjak.
Robotska kosilica RCX 4 kosi travnjake do 1500 četvornih metara potpuno automatski, bez potrebe za žicama. GPS, RTK antena i AI kamera omogućuju navigaciju bez graničnih žica. Precizno pozicioniranje omogućuje košnju u paralelnim tragovima i završava posao u najkraćem mogućem vremenu. Prepreke poput drveća ili ježeva inteligentno se prepoznaju i izbjegavaju na optimalnoj udaljenosti. Visina rezanja može se podesiti između 2 i 6 centimetara. Robotska kosilica mapira radna područja putem daljinskog upravljača aplikacije ili AI prepoznavanja površine. Moguće je postaviti radne zone i zabranjene zone. Individualne postavke za raspored, ponašanje u vožnji i još mnogo toga mogu se napraviti putem aplikacije za dodatnu pogodnost. Pogon na sva četiri kotača omogućuje košenje nagiba do 60 posto uz posebno nježno okretanje radi zaštite travnjaka. Sve osnovne postavke mogu se očitati i podesiti na LCD zaslonu.
Značajke i prednosti
Navigacija GPS i RTK
- Nije potrebna granična žica, što znači da nema potrebe za dugotrajnom instalacijom ili dugotrajnim podešavanjem žice.
- Zahvaljujući komunikaciji sa satelitima i RTK antenom, položaj se može odrediti točno u centimetar kako bi se definirala precizna radna područja.
- Područje košnje mapira se vrlo jednostavno izravnim daljinskim upravljanjem robotske kosilice.
AI kamera
- 3D stereo kamera prepoznaje površine kao što su trava ili kamen i stoga može samostalno izvršiti mapiranje područja košnje.
- Kamera pokretana umjetnom inteligencijom inteligentno prepoznaje objekte i prilagođava ponašanje vožnje ovisno o prepreci. Robotska kosilica se približava drveću i grmlju, ali se drži podalje od živih bića.
- Ako je GPS signal slab, kamera pomaže u navigaciji kako bi robotska kosilica vozila učinkovito i sigurno.
Paralelna košnja
- Robotska kosilica kosi u paralelnim tragovima za maksimalnu učinkovitost. Razmak između staza može se prilagoditi.
- Ako se žele izbjeći tragovi, robotska kosilica može promijeniti smjer nakon svake košnje ili odabrati prilagođeni kut za košenje.
Pogon na sve kotače
- Sa svoja tri pogonska kotača, robotska kosilica može se penjati i kositi nagibe do 60 posto.
- Na neravnim površinama, robotska kosilica može se sama osloboditi teških situacija.
- Može putovati preko viših pragova, npr. za prebacivanje između dva područja različitih visina.
Lagano okretanje
- Interakcija kotača s fleksibilnim stražnjim kotačem od 360° omogućuje da se robotska kosilica okreće glatko i nježno kako bi zaštitila travu.
Senzor za kišu
- Robotska kosilica koristi svoj senzor kako bi otkrila pada li kiša, a zatim se vraća na stanicu za punjenje dok se travnjak ponovno ne osuši.
- Međutim, postavka se može prilagoditi tako da uređaj i dalje kosi po kiši ili se može prilagoditi vremensko ograničenje.
LCD zaslon
- Veliki LCD zaslon omogućuje očitavanje statusa robotske kosilice s uređaja u bilo kojem trenutku.
- Osnovne postavke moguće je izvršiti putem zaslona na samom uređaju.
Automatski raspored s više zona
- Robotska kosilica stvara prilagođeni raspored ovisno o području i stanju, koji zatim redovito provodi.
- Mogu se kreirati različite zone između kojih se robotska kosilica može neovisno i selektivno prebacivati.
- Raspored se može prilagoditi, npr. kako biste izbjegli vožnju u određenu zonu košnje u određeno doba dana.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak (m²)
|1500
|Vrsta kosilice
|Oštrice koje se slobodno njišu
|Broj oštrica
|3
|širina košenja (cm)
|22
|visina košenja (mm)
|20 / 60
|Sposobnost uspinjanja (%)
|maks. 60
|Primjena za košenje
|Malčiranje
|Navigacijska tehnologija
|GPS / RTK / AI kamera
|Vrsta kamere
|3D stereo
|Definicija površine košnje
|GPS lokalizacija / Detekcija trave
|Širina najužeg hodnika (cm)
|80
|Broj zona košnje (Komad(a))
|maks. 10
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|75
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Napon baterije (V)
|18
|Kapacitet baterije (Ah)
|5
|Izlazna snaga (A)
|3
|Razina snage zvuka (dB(A))
|60
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|680 x 420 x 275
|Trajanje košnje po jednom punjenju baterije (min)
|90
|Težina bez pribora (kg)
|12,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|31
Opseg isporuke
- Stanica za punjenje
- RTK antena
- Klinovi za uzemljenje za pričvršćivanje stanice za punjenje: 8 Komad(a)
- Klinovi za tlo za pričvršćivanje RTK antene: 4 Komad(a)
- Vijci za montažu RTK antene: 4 Komad(a)
- Noževi i vijci za kosilice: 9 Komad(a)
Oprema
- Navigacijski sustav: Sustavne trake
- Zabranjene zone
- Funkcija rezanja rubova
- Tehnologija bazirana na senzorima: Optički senzor/ Senzor za kišu/ Senzor podizanja/ senzor protiv nagiba/ Senzor udara
- LoRa®
- rad pomoću aplikacije
- Povezivanje putem WLAN-a
- Povezivanje putem Bluetootha
- pametne usluge/značajke u aplikaciji
- Zaključavanje PIN kodom
- OTA ažuriranje firmvera
- Plutajuće rezno kućište
- Pogon na sve kotače
- Zaslon
- kašnjenje kiše
- Broj kotača: 3 Komad(a)
- Ručka za nošenje
- Zaštita od krađe