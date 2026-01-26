Za sjajne površine u cijeloj kući: Koncentrat za čišćenje više površina RM 508 može se koristiti u cijelom kućanstvu i učinkovito uklanja masnoću i naslage poput mrlja od hrane. Koncentrat deterdženta postiže brzo sušenje i rezultat čišćenja bez mrlja na svim vodootpornim površinama kao što su radne ploče, kupaonske pločice, podovi i fronte namještaja.