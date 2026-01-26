Koncentrat za čišćenje više površina RM 508, 500ml
Koncentrat za čišćenje više površina RM 508 može se koristiti u cijelom kućanstvu, brzo se suši bez tragova i prikladan je za sve vodootporne površine.
Za sjajne površine u cijeloj kući: Koncentrat za čišćenje više površina RM 508 može se koristiti u cijelom kućanstvu i učinkovito uklanja masnoću i naslage poput mrlja od hrane. Koncentrat deterdženta postiže brzo sušenje i rezultat čišćenja bez mrlja na svim vodootpornim površinama kao što su radne ploče, kupaonske pločice, podovi i fronte namještaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje površina