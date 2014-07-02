Koncentrat za pranje prozora RM 503, 20ml
Sredstvo za pranje prozora u ambalaži s praktičnim doziranjem, za čišćenje svih glatkih površina koje odbijaju vodu, kao što su stakla, prozori, zrcala, tuš kabine itd. Omogućuje brže otjecanje kiše i usporava ponovno prljanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|4 x 20
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|20
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|225 x 115 x 25
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Prozori s prečkama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine