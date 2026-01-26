Koncentrat za pranje stakla RM 500, 500ml

Za pranje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Također odstranjuje i tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 65 x 65 x 210
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
  • Prozori s prečkama
  • Ogledala
  • Stakleni stolovi
  • Staklene tuš kabine
