Koncentrat za pranje stakla RM 500, 500ml
Za pranje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Također odstranjuje i tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Prozori s prečkama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine