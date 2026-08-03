RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml

Za pranje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Također odstranjuje i tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 65 x 65 x 210
Svojstva
  • Čišćenje bez tragova
  • Izrazito čuva materijale
  • Svjež, ugodan miris
  • Dobra svojstva vlaženja
  • Također i za manualnu primjenu
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
  • Proizvedeno u Njemačkoj
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
  • Prozori s prečkama
  • Ogledala
  • Stakleni stolovi
  • Staklene tuš kabine
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