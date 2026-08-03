RM glass cleaner 500, 500ml *AT, 500ml
Za pranje svih vodootpornih glatkih površina bez ostavljanja tragova. Također odstranjuje i tvrdokorne nečistoće kao što su slojevi masnoće, insekti, masnoća od kože i emisije.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Svojstva
- Čišćenje bez tragova
- Izrazito čuva materijale
- Svjež, ugodan miris
- Dobra svojstva vlaženja
- Također i za manualnu primjenu
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
- Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Prozori s prečkama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine