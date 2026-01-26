Sredstvo za čišćenje prozora RM 503, 500ml
Čistač prozora za čišćenje bez tragova svih vodootpornih, glatkih površina kao što su staklo, prozori, ogledala, tuš kabine, itd. Pomaže bržem otjecanju kiše i odgađa ponovno zaprljanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Prozori i staklene površine
- Prozori s prečkama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine