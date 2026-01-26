Prirodno sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka RM 519N, 1l

Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka s preko 99% sastojaka prirodnog podrijetla snažno i prirodno čisti tekstilne površine. Idealno za obitelj, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima.

Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka impresionira s preko 99% sastojaka prirodnog podrijetla i osigurava dubinsko čišćenje do vlakana na svim tekstilnim površinama, kao što su tepisi, presvlake, autosjedalice, cipele, madraci i zavjese. Ne koristi se mikroplastika, silikoni, nanomaterijali, boje ili fosfati, što ga čini posebno pogodnim za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Inovativni dvofazni sustav čišćenja otpušta prljavštinu s vlakana prije nego što se usisava pomoću raspršivača. Preostala prljavština se zatim inkapsulira u male kristale, koji se uklanjaju tijekom sljedeće faze usisavanja nakon vremena sušenja. To osigurava posebno temeljite rezultate čišćenja. Čistač je savršen za čistače sa raspršivačem i strojeve za raspršivanje. Čak i tvrdokorna prljavština, kao što je zemlja, prašina, masnoća, prolivena hrana, mrlje od pića i ostaci kreme za kožu, kreme za sunčanje ili znoja uklanjaju se bez napora. Također se može koristiti kao sredstvo za uklanjanje mrlja nanošenjem čistog na krpu i tapkanjem mrlje. Osim toga, tekstilu daje prirodni svježi miris rublja za borbu protiv neugodnih mirisa.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 100 x 100 x 215
Područja primjene
  • Tepih
  • Tepisi
  • Tapecirane površine
  • Auto-sjedala
  • Madraci
