Sredstvo za čišćenje tepiha i presvlaka impresionira s preko 99% sastojaka prirodnog podrijetla i osigurava dubinsko čišćenje do vlakana na svim tekstilnim površinama, kao što su tepisi, presvlake, autosjedalice, cipele, madraci i zavjese. Ne koristi se mikroplastika, silikoni, nanomaterijali, boje ili fosfati, što ga čini posebno pogodnim za obitelji, alergičare i kućanstva s kućnim ljubimcima. Inovativni dvofazni sustav čišćenja otpušta prljavštinu s vlakana prije nego što se usisava pomoću raspršivača. Preostala prljavština se zatim inkapsulira u male kristale, koji se uklanjaju tijekom sljedeće faze usisavanja nakon vremena sušenja. To osigurava posebno temeljite rezultate čišćenja. Čistač je savršen za čistače sa raspršivačem i strojeve za raspršivanje. Čak i tvrdokorna prljavština, kao što je zemlja, prašina, masnoća, prolivena hrana, mrlje od pića i ostaci kreme za kožu, kreme za sunčanje ili znoja uklanjaju se bez napora. Također se može koristiti kao sredstvo za uklanjanje mrlja nanošenjem čistog na krpu i tapkanjem mrlje. Osim toga, tekstilu daje prirodni svježi miris rublja za borbu protiv neugodnih mirisa.