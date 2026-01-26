Sredstvo za čišćenje kamenih podova RM 537, 500ml
Sred. za čišć. poda RM 537 za besprijekoran rezultat na pločicama, kamenu i prirodnom kamenu. Učinkovito uklanja tragove hodanja, a po potrebi je također prikladno za vinil, PVC i linoleum.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pločice
- Kamene površine
- PVC-podovi
- Podovi od linoleuma
- Vinil