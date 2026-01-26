Sredstvo za njegu lakiranog drvenog poda RM 534, 500ml
Za temeljito čišćenje uz očuvanje materijala, za osvježavanje i njegu impregniranih drvenih podova. S učinkovitom zaštitom od vlage protiv bubrenja poda. Sa svježim mirisom limuna.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Brušeni parket
- Laminatni podovi
- Podovi od pluta