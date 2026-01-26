RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g

Učinkovito odstranjuje kamenac kod parnih čistača i drugih uređaja koji rade s vrućom vodom, kao primjerice kuhala za vodu ili autom. za kavu – za dug životni vijek i malu potrošnju energ.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (g) 6 x 17
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 15
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 205 x 125 x 20
RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g
RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g
Područja primjene
  • Odstranjivač kamenca za Kärcher parne čistače
  • Odstranjivač kamenca za aparate za kavu, kuhala za vodu itd.
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH