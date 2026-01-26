RM 511 6x17g Descaling powder EU, 17g
Učinkovito odstranjuje kamenac kod parnih čistača i drugih uređaja koji rade s vrućom vodom, kao primjerice kuhala za vodu ili autom. za kavu – za dug životni vijek i malu potrošnju energ.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (g)
|6 x 17
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|15
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|205 x 125 x 20
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Odstranjivač kamenca za Kärcher parne čistače
- Odstranjivač kamenca za aparate za kavu, kuhala za vodu itd.