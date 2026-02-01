Sredstvo za njegu kamenih mat podova / linoleuma/ PVC-a RM 532, 1l

Optimalna njega i zaštita mat podova od plastike i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzavanja.