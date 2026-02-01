Sredstvo za njegu kamenih mat podova / linoleuma/ PVC-a RM 532, 1l
Optimalna njega i zaštita mat podova od plastike i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|100 x 100 x 215
Svojstva
- Optimalna njega i zaštita
- Svježe na
- Daje svilenkasti sjaj
- Dobro se polira
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
- Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
- Mat podovi od prirodnog i umjetnog kamena
- Podovi od linoleuma
- PVC-podovi