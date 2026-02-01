Sredstvo za njegu kamenih mat podova / linoleuma/ PVC-a RM 532, 1l

Optimalna njega i zaštita mat podova od plastike i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzavanja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 100 x 100 x 215
Svojstva
  • Optimalna njega i zaštita
  • Svježe na
  • Daje svilenkasti sjaj
  • Dobro se polira
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Sredstvo za njegu kamenih mat podova / linoleuma/ PVC-a RM 532, 1l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
  • Mat podovi od prirodnog i umjetnog kamena
  • Podovi od linoleuma
  • PVC-podovi
