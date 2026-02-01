Sredstvo za njegu navoštenog parketa/ s uljno-voštanim finišom RM 530, 1l
Optimalna njega i zaštita navoštenih drvenih podova ili drvenih podova s uljno-voštanim finišom. Uklanja tragove od hodanja, obnavlja zaštitni film i pod dobiva svilenkasti sjaj. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzav.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|100 x 100 x 215
Svojstva
- Optimalna njega i zaštita
- Svježe na
- Daje svilenkasti sjaj
- Dobro se polira
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
- Proizvedeno u Njemačkoj
Područja primjene
- Navošteni drveni podovi
- Drveni podovi s finišom na bazi ulja - voska