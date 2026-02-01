Sredstvo za njegu navoštenog parketa/ s uljno-voštanim finišom RM 530, 1l

Optimalna njega i zaštita navoštenih drvenih podova ili drvenih podova s uljno-voštanim finišom. Uklanja tragove od hodanja, obnavlja zaštitni film i pod dobiva svilenkasti sjaj. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzav.