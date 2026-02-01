Sredstvo za njegu navoštenog parketa/ s uljno-voštanim finišom RM 530, 1l

Optimalna njega i zaštita navoštenih drvenih podova ili drvenih podova s uljno-voštanim finišom. Uklanja tragove od hodanja, obnavlja zaštitni film i pod dobiva svilenkasti sjaj. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzav.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 6
Težina (kg) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 100 x 100 x 215
Svojstva
  • Optimalna njega i zaštita
  • Svježe na
  • Daje svilenkasti sjaj
  • Dobro se polira
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Područja primjene
  • Navošteni drveni podovi
  • Drveni podovi s finišom na bazi ulja - voska
