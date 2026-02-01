Sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533, 1l

Za temeljito uklanjanje starih slojeva i tvrdokornih nečistoća na kamenu, linoleumu, PVC-u. Optimalni sjaj zbog primjene Kärcher proizvoda za njegu. Primjenjivo i kod običnih onečišćenja na parketu i plutu. Napomena: nije za nezabrtvljene drvene površ.