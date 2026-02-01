Sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533, 1l

Za temeljito uklanjanje starih slojeva i tvrdokornih nečistoća na kamenu, linoleumu, PVC-u. Optimalni sjaj zbog primjene Kärcher proizvoda za njegu. Primjenjivo i kod običnih onečišćenja na parketu i plutu. Napomena: nije za nezabrtvljene drvene površ.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 90 x 90 x 215
Svojstva
  • Temeljito čišćenje
  • Uklanja stare premaze
  • Odstranjuje tvrdokornu nečistoću
  • Osnova za novi sloj njege
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • H290 Može nagrizati metale.
  • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
  • P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
  • P264 Nakon uporabe temeljito oprati
  • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
  • P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
  • P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Područja primjene
  • Kameni podovi
  • Podovi od linoleuma
  • PVC-podovi
