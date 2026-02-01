Sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533, 1l
Za temeljito uklanjanje starih slojeva i tvrdokornih nečistoća na kamenu, linoleumu, PVC-u. Optimalni sjaj zbog primjene Kärcher proizvoda za njegu. Primjenjivo i kod običnih onečišćenja na parketu i plutu. Napomena: nije za nezabrtvljene drvene površ.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|90 x 90 x 215
Svojstva
- Temeljito čišćenje
- Uklanja stare premaze
- Odstranjuje tvrdokornu nečistoću
- Osnova za novi sloj njege
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Tijelo boce izrađeno je od 100% reciklirane plastike
- Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H290 Može nagrizati metale.
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- P234 Čuvati samo u originalnom pakiranju.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
- P406 Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/u spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.
Područja primjene
- Kameni podovi
- Podovi od linoleuma
- PVC-podovi