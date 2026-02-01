FoamStop fruity, 125 ml, 125ml

S ovim tekućim sredstvom za uklanjanje pjene s voćnim mirisom bez alergena, dosadna pjena se otapa u trenu.

Community Verified icon

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 125
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 6
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 40 x 40 x 140
Svojstva
  • Svjež, ugodan miris
  • Miris bez alergena
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
FoamStop fruity, 125 ml, 125ml
Područja primjene
  • Odstranjivač pjene za usisavače s vodenim filtrom i parne usisavače
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH