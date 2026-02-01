FoamStop fruity, 125 ml, 125ml
S ovim tekućim sredstvom za uklanjanje pjene s voćnim mirisom bez alergena, dosadna pjena se otapa u trenu.
Community Verified icon
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|125
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|40 x 40 x 140
Svojstva
- Svjež, ugodan miris
- Miris bez alergena
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Proizvedeno u Njemačkoj
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Odstranjivač pjene za usisavače s vodenim filtrom i parne usisavače