Auto šampon RM 619, 5l

Blago lužnato, pjeneće sredstvo za temeljito pranje vozila. Neškodljivo za okoliš te posebno čuva sve lakirane i plastične površine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 190 x 140 x 250
Svojstva
  • Za temeljito čišćenje osjetljivih lakiranih i plastičnih površina
  • Posebno čuva materijal
  • Blago lužnato sredstvo za čišćenje, ne sadrži opasne tvari
  • Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
  • Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
  • ne sadrži NTA
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
Pribor
