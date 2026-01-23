Auto šampon RM 619, 5l
Blago lužnato, pjeneće sredstvo za temeljito pranje vozila. Neškodljivo za okoliš te posebno čuva sve lakirane i plastične površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|190 x 140 x 250
Svojstva
- Za temeljito čišćenje osjetljivih lakiranih i plastičnih površina
- Posebno čuva materijal
- Blago lužnato sredstvo za čišćenje, ne sadrži opasne tvari
- Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
- Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
- ne sadrži NTA
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.