Koncentrat autošampona RM 562, 500ml
Koncentrat autošampona za čišćenje vozila uz poštedu materijala. Uklanja ulje, masnoću, sol i prljavštinu s ceste na laku, staklu, plastici i kromu. Razrijeđen daje 5 l sredstva za čišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|70 x 70 x 240
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Plastika
- Prozori i staklene površine
- Lakirane površine
- Krom