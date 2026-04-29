RM 640N CONC, 500ml

Koncentrat za čišćenje bicikala za nanošenje pjenastim mlazom Kärcher srednje i niskotlačnih čistača te kao dopuna za prirodno sredstvo za čišćenje bicikala u boci s raspršivačem od 0,5 l.

RM 640N koncentrat za čišćenje bicikala napravljen je od više od 99% obnovljivih i prirodno dobivenih sastojaka i čini 2 litre deterdženta za ručnu primjenu. Idealno za primjenu s pjenastim mlazom Kärcher srednje i niskotlačnih čistača. Kao punjenje za prirodno sredstvo za čišćenje bicikala, koncentrat se može koristiti za punjenje bočice s raspršivačem četiri puta. Koncentrat je formuliran posebno za čišćenje specijaliziranih bicikala (npr. e-bicikala, pedeleka, brdskih ili trkaćih bicikala). Formula je testirana na kompatibilnost materijala i prikladna je za osjetljive materijale kao što su karbon, aluminij ili guma. Ima visok učinak otapanja prljavštine, ali se i dalje lako ispire za ekonomičnu primjenu vode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 8
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
