RM 640N CONC, 500ml
Koncentrat za čišćenje bicikala za nanošenje pjenastim mlazom Kärcher srednje i niskotlačnih čistača te kao dopuna za prirodno sredstvo za čišćenje bicikala u boci s raspršivačem od 0,5 l.
RM 640N koncentrat za čišćenje bicikala napravljen je od više od 99% obnovljivih i prirodno dobivenih sastojaka i čini 2 litre deterdženta za ručnu primjenu. Idealno za primjenu s pjenastim mlazom Kärcher srednje i niskotlačnih čistača. Kao punjenje za prirodno sredstvo za čišćenje bicikala, koncentrat se može koristiti za punjenje bočice s raspršivačem četiri puta. Koncentrat je formuliran posebno za čišćenje specijaliziranih bicikala (npr. e-bicikala, pedeleka, brdskih ili trkaćih bicikala). Formula je testirana na kompatibilnost materijala i prikladna je za osjetljive materijale kao što su karbon, aluminij ili guma. Ima visok učinak otapanja prljavštine, ali se i dalje lako ispire za ekonomičnu primjenu vode.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4