RM 640N koncentrat za čišćenje bicikala napravljen je od više od 99% obnovljivih i prirodno dobivenih sastojaka i čini 2 litre deterdženta za ručnu primjenu. Idealno za primjenu s pjenastim mlazom Kärcher srednje i niskotlačnih čistača. Kao punjenje za prirodno sredstvo za čišćenje bicikala, koncentrat se može koristiti za punjenje bočice s raspršivačem četiri puta. Koncentrat je formuliran posebno za čišćenje specijaliziranih bicikala (npr. e-bicikala, pedeleka, brdskih ili trkaćih bicikala). Formula je testirana na kompatibilnost materijala i prikladna je za osjetljive materijale kao što su karbon, aluminij ili guma. Ima visok učinak otapanja prljavštine, ali se i dalje lako ispire za ekonomičnu primjenu vode.