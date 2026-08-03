Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 623, 5l

Ovo snažno sredstvo za čišćenje uklanja ulja, masnoće, čak i emisijska onečišćenja na kamenim i aluminijskim fasadama, kamenim zidovima, terasama i drugim kamenim površinama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina (kg) 5
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 192 x 145 x 248
Svojstva
  • Omogućuje jednostavno uklanjanje ulja, masnoće, čađe, prašine, algi i emisijskih onečišćenja
  • Primjenjivo i na aluminiju
  • pH-vrijednost koncentrata oko 7
  • Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
  • Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 623, 5l
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Terasa
  • Aluminijske fasade
  • Kamene površine
  • Vrtni i kameni zidovi
Pribor
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