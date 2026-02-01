Zaštita vanjskih površina RM 542, 1l
Visokoučinkovita zaštita vanjskih površina održava vanjske površine, osvježava boju, štiti od utjecaja okoline i impresionira svojim visokim površinskim učinkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|Težina (kg)
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|100 x 100 x 215
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Kamene površine
- Drvene površine
- Tekstilne površine
- Plastika
- Željezo