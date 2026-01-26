Sredstvo za čišćenje plastike RM 625, 5l
Za temeljito čišćenje vrtnog namještaja, plastičnih prozorskih okvira,dječjih tobogana i drugih plastičnih površina. Posebno čuva materijal.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|200 x 150 x 260
Svojstva
- Snažno, intenzivno i čuva materijal
- Čisti, njeguje i štiti vrtni namještaj, vrtne uređaje, plastične prozorske okvire i druge plastične površine
- Za čišćenje svih osjetljivih plastičnih površina, univerzalna primjena
- Učinkovito otapanje nečistoća od ulja, masnoća i minerala
- Mogućnost manualne primjene
- Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
- Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Proizvedeno u Njemačkoj
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Vrtni alat i oprema
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Plastika