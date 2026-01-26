Sredstvo za čišćenje plastike RM 625, 5l

Za temeljito čišćenje vrtnog namještaja, plastičnih prozorskih okvira,dječjih tobogana i drugih plastičnih površina. Posebno čuva materijal.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 5,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 200 x 150 x 260
Svojstva
  • Snažno, intenzivno i čuva materijal
  • Čisti, njeguje i štiti vrtni namještaj, vrtne uređaje, plastične prozorske okvire i druge plastične površine
  • Za čišćenje svih osjetljivih plastičnih površina, univerzalna primjena
  • Učinkovito otapanje nečistoća od ulja, masnoća i minerala
  • Mogućnost manualne primjene
  • Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
  • Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Područja primjene
  • Vrtni alat i oprema
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Plastika
