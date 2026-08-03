Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 553
Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|190 x 180 x 250
Svojstva
- Tekuće univerzalno sredstvo za čišćenje, posebno čuva materijal
- Brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja
- Učinkovito otapanje nečistoća od ulja, masnoća i minerala
- Bez problema odstranjuje nečistoće na svim vodootpornim površinama
- Izrazito čuva materijale
- pH neutralno
- Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
- Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Proizvedeno u Njemačkoj
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- P102 Čuvati izvan dohvata djece.
Kompatibilni uređaji
- K 5 Basic Car
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K Mini
- K2 Battery Set
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Vozila