Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 553

Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez problema uklanja ulja, masnoće i mineralna onečišćenja. Za vrtni namještaj, vozila, fasade i sve vodootporne površine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 5,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 190 x 180 x 250
Svojstva
  • Tekuće univerzalno sredstvo za čišćenje, posebno čuva materijal
  • Brzo odvaja ulje/vodu u separatoru ulja
  • Učinkovito otapanje nečistoća od ulja, masnoća i minerala
  • Bez problema odstranjuje nečistoće na svim vodootpornim površinama
  • Izrazito čuva materijale
  • pH neutralno
  • Ready-to-use sredstvo za čišćenje (RTU)
  • Brzo i učinkovito čišćenje u kombinaciji s Kärcher visokotlačnim čistačima
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Univerzalno sredstvo za čišćenje RM 553
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vozila
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